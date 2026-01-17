女優・藤粼ゆみあ(17)が14日、自身のインスタグラムを更新し、年明けは女優・當真あみ(19)と一緒に沖縄に滞在していたことを明かした。



【写真】まるでCM！最強あみゆみ ただサーターアンダギーを持ってるだけなのに

2人でサーターアンダギーを手に笑顔。花火をするショットなどを掲載。「お正月はあみちゃんと沖縄で過ごしました 沖縄そばを食べて、ゆっくりと2026を迎えて宮古島まで足を伸ばして観光!!初詣も行けて、今までにない特別な年の始まりでした」としっかり楽しんだことを伝えた。



一緒に作ったシーサーの画像も掲載し「初シーサー作りは、可愛さを追い求めるうちにお互い無言になるほど夢中で 真剣すぎて笑って、完成した時の達成感で大盛り上がり!」と報告。「帰る頃には次来る理由を探してしまうほど楽しいお正月でした」と満喫した様子だった。



當真も自身のインスタに藤粼との画像を掲載。「ゆみあちゃんと一緒に沖縄へ。宮古島に行ってきました。なんの予定も立てず宮古島に行ったのですが、シーサー作りをしたり、馬と出会えたり、美味しいものも食べられて大満足でした」と喜んでいた。



2人は2023年の日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」で共演していた。當真は沖縄県出身で、里帰りに藤粼が同行した形とみられる。



10代若手同士の仲良し沖縄旅行だが、藤粼はNetflixのドラマ「イクサガミ」で、ヒロイン・香月双葉を演じ注目を集めた女優。一方の當真も日本テレビ系ドラマ「ちはやふる－めぐり－」で主人公・藍沢めぐるを演じるなどすでに主役クラスだ。



世代最強とも言える“あみゆみ”コンビにフォロワーは「美少女コンビ最強ですね」「見ているこっちまで幸せになる写真ですね！」「このツーショット スマホ割れるんですけど!」と盛り上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）