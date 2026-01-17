1月スタートのドラマ『横浜ネイバーズ』（東海テレビ、フジテレビ系）でW主演を務める大西流星（24）と原嘉孝（30）。なにわ男子のコスメ好き・大西と、連ドラ初主演となるtimeleszの原、お芝居の現場では初共演の2人にお互いの共演前後の印象を聞くと――。

大西：“タイプロ”のオーディションを見ていて、お仕事やグループに対して熱い思いがあり、その熱が周りにも伝わっていくのが素敵だと思いました。今も、作品にかける気持ちが半端ないと思いますし、原さんがいると現場の空気もすごくよくて。僕も負けていられないなって思います。

原：僕は人見知りなので、バラエティ番組などでズバズバコメントをしているりゅちぇ（大西）に、最初は不安がありました。でも会ってみたら、とにかく優しくてしっかりしていて、礼儀作法や気遣いも完璧でした。ある種、うちの事務所の伝統みたいに、さまざまな経験をして生き抜いてきたんだな、って。今までの苦労が垣間見えましたね。

大西：事務所伝統の具現化です（笑）。

原：誕生日プレゼントもくれてうれしかった。くれたのはろうそく……？

大西：キャンドルですね（笑）。

原：そうそう。キャンドルと香水とか匂い系のもの。

大西：お忙しいので香りで癒されてほしいな、と思いまして。

原：すごく癒されてる！ いいね、あれ。キャンドルって初めて使ったかもしれない。

大西：僕も使ったことないんですけど（笑）。

原：意外だな。キャンドルだらけの家で、全部屋に置いてありそうなイメージだけど（笑）。

ドラマでは幼なじみという間柄。大西扮する小柳龍一は、原が演じる岩清水欽太を兄のように慕っているが、素の2人は？

原：りゅちぇは意外と兄貴的なところもあるんだよね。

大西：友達やメンバーと旅行するときは自分が飛行機や宿を手配しますし、計画を立てて、俺についてこいと引っ張っていくタイプ。ゴリゴリ兄貴です。

原：頼もしいね。

大西：でも、プライベートはのほほんと生きるのが好きで、?気って言葉が好きですね。緊張する大舞台の前でも「楽しみだな」と?気に構えると、自分の力を発揮できるので。

原：僕は寝不足で疲れて、頭がショートしそうな状態が好き。寝る時間がないぐらい考えることが多いのって幸せだと思うし、そうなりたくて今までやってきたから。

大西：新しい発想ですね。確かに忙しいときってワクワクするかも。新たな一面を知った感じがします。

お互いへの質問もあるようで――。

原：時間がなくてシャワーだけのとき、髪のトリートメントをつけておく時間が短くなるのが嫌なんだけど、どうすればいいかな？

大西：僕はシャワーでも携帯を持って入って、動画見ながらトリートメントしています。顔のパックをしてもいいし。

原：そうか、歯磨きとかすればいいんだね。

大西：僕は朝早く現場に入るとき、マネージャーの車の中で何をすればいいのかわからないんです。寝てしまうと、現場に着いたとき、寝起きの状態になっちゃうから避けたいし。

原：僕は美顔器かけたり、ストレッチをしたりする。血流をよくして自分を起こすように。

大西：なるほど。今後は時間を有効に使います！

東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season1』

東海テレビ、フジテレビ系 1月10日23時40分スタート。父親を事故で亡くした青年・小柳龍一（大西流星）と神奈川県警捜査一課の刑事・岩清水欽太（原嘉孝）が現代社会におけるさまざまな問題に立ち向かう。