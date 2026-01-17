ブルボンから、ふっくらソフトな食感のライススナック「ピーパリ」の期間限定商品「ピーパリまろまろ桜もち風味」が、2026年1月13日(火)より販売中。

春の訪れを感じさせる桜もちの風味をイメージした、ひなまつりにぴったりの一品。

ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」

発売日：2026年1月13日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

賞味期限：8カ月

内容量：48g

1980年の発売以来、お米を主体とした生地とピーナッツのコクで親しまれてきた「ピーパリ」。

本商品は、ノンフライで仕上げたサクサクのライススナックを、まろやかな桜もち風味にアレンジしました。

口に入れた瞬間に広がる、やさしい甘じょっぱさが特徴です。

季節を彩るひなまつり仕様

「ピッカラ」と同様に、お内裏様とお雛様をデザインした可愛らしいパッケージで展開。

いつものピーナッツバター風味とはひと味違う、この期間だけの特別な味わいです。

家族団らんのお茶請けや、ひなまつりパーティーのお菓子としても活躍します。

株式会社ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の訪れを感じさせる桜もちの風味をイメージ！ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」 appeared first on Dtimes.