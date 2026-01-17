ひなまつりに合わせた可愛いパッケージ！ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味」

ブルボンから、ロングセラーのライススナック「ピッカラ」の期間限定商品「ピッカラうまうま梅のり味」が、2026年1月13日(火)に登場！

ひなまつりに合わせた可愛らしいパッケージデザインと、この時期だけの爽やかな味わいです。

ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味」

発売日：2026年1月13日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

賞味期限：8カ月

内容量：45g

1979年の発売以来愛され続ける、お米を主原料とした独特の食感が特徴のスナック菓子「ピッカラ」。

今回発売される限定フレーバーは、ノンフライでサクサクとした食感の生地に、梅の酸味とのりの風味をまとわせました。

軽い食感とともに、爽やかな味わいが口いっぱいに心地よく広がります。

ひなまつりを楽しむ期間限定デザイン

パッケージにはお内裏様とお雛様があしらわれ、ひなまつりの華やかな雰囲気を演出。

クルッと丸まった独特な形状はそのままに、季節感あふれる特別な一品となっています。

甘じょっぱいしょうゆ味が定番のピッカラですが、この春は梅とのりの和風なハーモニーを楽しめます。

株式会社ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味」の紹介でした。

