鎌倉駅からすぐの場所にありながら観光客には少し見つけにくい丸七商店街。どこか昭和の面影を残すディープな雰囲気が漂い、地元の人に長く親しまれてきたエリアです。

丸七商店街の入り口

そんな商店街に、今年11月オープンしたのが、都内でも行列のできるクレープ専門店の鎌倉店『クレープとエスプレッソとかまくら茶房』。話題の味を体験したく、さっそく行ってみました。

『クレープとエスプレッソとかまくら茶房』

鎌倉店限定で楽しめるのが、香り高い「八十八」の抹茶を使ったクレープ生地。焼き上がるそばから、抹茶の芳ばしい香りが立ちのぼります。

「チョコメルトバナナ」

定番の「チョコメルトバナナ」は、目の前で仕上げてくれるライブ感も魅力。艶やかにとろけたチョコレートが美しく、ひと口かじると中にもたっぷりのチョコと生クリーム。想像以上にボリュームのある生地で、満足感も十分です。

「抹茶キャラメルと生クリーム」

「抹茶キャラメルと生クリーム」は、自家製の濃厚な抹茶キャラメルが主役。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、抹茶好きにはたまらない、少し大人な味わいでした。

焼きたての抹茶生地は、まず驚くほど薄くてパリッパリ。食べ進めるうちに、次第にもっちりとした食感へ変化していくのも楽しく、他ではなかなか味わえないクレープ体験です。ぜひお腹を空かせて訪れてみてくださいね！

古い商店街に新しいお店が自然と溶け込む光景に、地元民としてちょっと嬉しくなった一軒でした。

（撮影・文◎畠美奈子）

●SHOP INFO

クレープとエスプレッソとかまくら茶房

住：神奈川県鎌倉市小町1-3-4 丸七商店街内

営：11:00～17:00

休：不定休