大粒サイズ！ブルボン「生チョコトリュフ贅沢カカオ」
ブルボンから、カカオの豊かな風味が楽しめるトリュフチョコレートが期間限定で登場！
ビターチョコレートと生チョコレートを組み合わせた、大粒サイズの贅沢な一品です。
ブルボン「生チョコトリュフ贅沢カカオ」
発売日：2026年1月13日(火) 全国発売
価格：オープンプライス
内容量：50g(個装紙込み)
賞味期限：7カ月
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
ビターチョコレートの中に、北海道産生クリームを使用した生チョコレートを閉じ込めた大粒のトリュフチョコレート。
生チョコレート特有のなめらかなくちどけとともに、カカオのふくよかな味わいが広がります。
大粒のひとくちタイプに仕上げられており、“ほおばって食べる至福”を楽しめるのが特徴です。
外側のビターチョコレートと内側の生チョコレートが織りなす、濃厚で贅沢なハーモニーを堪能できます。
冬だけの特別な味わい。
ブルボン「生チョコトリュフ贅沢カカオ」の紹介でした。
