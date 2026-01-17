３月１０日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング興行「フェニックスバトル１５１＆ふじのくにＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ ＢＯＸＩＮＧ８」の対戦カードが１７日、発表された。

メインイベントはチャンピオンカーニバル・日本スーパーウエルター級タイトルマッチ１０回戦。王者・神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が、指名挑戦者の同級１位・左右田泰臣（３７）＝（ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝と対戦する。

神風は昨年１１月、王座決定戦で玉山将弥（帝拳）と対戦。壮絶な打撃戦の末に２―０の判定で勝利し、新王者となった。今回が初防衛戦となる。

左右田は昨年７月、東洋太平洋同級王座決定戦でワチュク・ナァツ（八王子中屋）に０―３の判定負け。８か月ぶりの再起戦で、日本王座に挑む。昨年１１月に同じキックボクシング出身でジムメートの緑川創（つくる、３９）がナァツを下して東洋太平洋王座を獲得しており、左右田も続きたいところだ。

戦績は神風が５勝（１ＫＯ）３敗２分け、左右田が８勝（５ＫＯ）２敗１分け。

セミファイナルのフェザー級８回戦では、ＷＢＯアジアパシフィック・同級１４位・岩下千紘（２９）＝駿河男児＝がクラウデバン・セセ（３１）＝フィリピン＝と対戦する。

戦績は岩下が９勝（６ＫＯ）１敗１分け、セセが１１勝（５ＫＯ）６敗３分け。

その他の試合は以下の通り。

▽第６試合＝５１・２５キロ契約８回戦

佐野篤希（伴流）―小川椋也（天熊丸木）

▽第５試合＝バンタム級８回戦

五十嵐春輝（湘南龍拳）―久保春平（パンチアウト） ▽第４試合＝ウエルター級６回戦

福永啄巳（青木）―外村武（パンチアウト）

▽第３試合＝ライトフライ級４回戦

坂間楽叶（ＪＢＳ）―ウィラワット・サパンラー（タイ）

▽第２試合＝フェザー級４回戦

福元桐也（伴流）―岡田笙（ワタナベ）

▽第１試合＝スーパーバンタム級４回戦

白井優成（駿河男児）―飯塚晴紀（ＦＬＡＲＥ山上）

興行は、ＦＯＤでライブ配信される。