日本スーパーウエルター級王者・神風藍が同級１位・左右田泰臣と対戦…３・１０後楽園「フェニックスバトル」対戦カード発表
３月１０日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング興行「フェニックスバトル１５１＆ふじのくにＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ ＢＯＸＩＮＧ８」の対戦カードが１７日、発表された。
メインイベントはチャンピオンカーニバル・日本スーパーウエルター級タイトルマッチ１０回戦。王者・神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が、指名挑戦者の同級１位・左右田泰臣（３７）＝（ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝と対戦する。
神風は昨年１１月、王座決定戦で玉山将弥（帝拳）と対戦。壮絶な打撃戦の末に２―０の判定で勝利し、新王者となった。今回が初防衛戦となる。
左右田は昨年７月、東洋太平洋同級王座決定戦でワチュク・ナァツ（八王子中屋）に０―３の判定負け。８か月ぶりの再起戦で、日本王座に挑む。昨年１１月に同じキックボクシング出身でジムメートの緑川創（つくる、３９）がナァツを下して東洋太平洋王座を獲得しており、左右田も続きたいところだ。
戦績は神風が５勝（１ＫＯ）３敗２分け、左右田が８勝（５ＫＯ）２敗１分け。
セミファイナルのフェザー級８回戦では、ＷＢＯアジアパシフィック・同級１４位・岩下千紘（２９）＝駿河男児＝がクラウデバン・セセ（３１）＝フィリピン＝と対戦する。
戦績は岩下が９勝（６ＫＯ）１敗１分け、セセが１１勝（５ＫＯ）６敗３分け。
その他の試合は以下の通り。
▽第６試合＝５１・２５キロ契約８回戦
佐野篤希（伴流）―小川椋也（天熊丸木）
▽第５試合＝バンタム級８回戦
五十嵐春輝（湘南龍拳）―久保春平（パンチアウト） ▽第４試合＝ウエルター級６回戦
福永啄巳（青木）―外村武（パンチアウト）
▽第３試合＝ライトフライ級４回戦
坂間楽叶（ＪＢＳ）―ウィラワット・サパンラー（タイ）
▽第２試合＝フェザー級４回戦
福元桐也（伴流）―岡田笙（ワタナベ）
▽第１試合＝スーパーバンタム級４回戦
白井優成（駿河男児）―飯塚晴紀（ＦＬＡＲＥ山上）
興行は、ＦＯＤでライブ配信される。