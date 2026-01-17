外観とサウンドを大幅強化！バンダイ『ウルトラマンオメガ』オメガスラッガー MEMORIAL EDITION
バンダイが、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2026年1月17日(土)9時30分より『ウルトラマンオメガ』の変身アイテム「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」の予約受付を開始しました。
本日最劇中の感動を再現できる豪華仕様のメモリアルアイテムが登場します。
価格：13,200円(税込)(送料・手数料別途)
予約期間：2026年1月17日(土)9時30分〜2026年4月5日(日)23時予定
お届け予定：2026年7月発送予定
対象年齢：3才以上
販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」他
テレビ東京系にて放送され、2026年1月17日(土)に堂々の完結を迎えた『ウルトラマンオメガ』。
その劇中で主人公・オオキダ ソラトが愛用した変身アイテム「オメガスラッガー」が、外観とサウンドを大幅にアップグレードした「MEMORIAL EDITION」として商品化されます。
放送終了直後から予約が開始されたこの商品は、最終回までの物語を網羅した豊富な音声ギミックと、劇中プロップに近づけたこだわりの造型が特徴です。
作品の世界観に深く浸ることができる、ファン必携のアイテムとなっています。
感動の最終回シークエンスを再現
商品の最大の特徴は、劇中の印象的なシーンを音で追体験できる点にあります。
付属する「オメガメテオ（メモリアル仕様）」を本体に装填することで、最終回の変身シークエンスを完全再現することが可能です。
また、「レキネスメテオ」「トライガロンメテオ」「ヴァルジェネスメテオ」といった劇中で活躍したウルトラメテオもメモリアル仕様で収録されています。
事前のトリガー操作により、1つのメテオから複数の音声に切り替えることができ、必殺技サウンドも複数発動する仕様となっています。
全25話から厳選されたセリフと楽曲
音声面では、TVシリーズ全25話の中から選び抜かれた劇中セリフを多数収録しています。
主人公・ソラトとコウセイの絆を感じさせる掛け合いや、物語を彩った名台詞の数々が鮮やかに蘇ります。
さらに、作品の雰囲気を盛り上げる迫力のBGMと主題歌を計5曲収録。
名シーンのセリフと音楽を同時に楽しむことで、ドラマの感動をより深く味わうことができます。
塗装による外観のクオリティアップ
外観については、従来のDX版から成形色を塗装に変更するなど、質感を向上させています。
シルバーとレッドの部分は塗装仕上げとなり、ブルーの色味も劇中プロップ（小道具）に合わせて調整されました。
大人の鑑賞にも堪えうる、重厚感ある仕上がりとなっています。
セットにはオメガスラッガー本体に加え、4種のウルトラメテオとメテオホルダーが付属。
『ウルトラマンオメガ』の思い出を形に残す、集大成とも言えるアイテムです。
バンダイ『ウルトラマンオメガ』オメガスラッガー MEMORIAL EDITIONの紹介でした。
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
