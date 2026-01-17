『リア突WEST.』藤井流星が5年分の成長で過去の自分を救う？ 重岡大毅「みんなで協力しよう」
7人組グループ・WEST.が出演する17日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00※関東ローカル）では、今年最初の放送で「過去の自分を救え！リア突タイムリープスペシャル」を届ける。
【写真】 大喜びする桐山照史と重岡大毅
2020年秋にスタートした同番組は、「WEST.がリアルに突撃取材！」をコンセプトに、日本全国から世界各国まで体当たりのロケを重ねてきた。今回は、そんな歴史の中で生まれた数々の名場面を振り返りつつ、「あの時こうしておけばよかった」とメンバー自身が思う過去に向き合う特別企画となる。きっかけは、重岡大毅が投げかけた「もし過去を変えられるなら、やり直したい過去はあるか」という問いだった。
番組初期の懐かしいVTRが次々と流れると、メンバーは「こんなにも振り返るの!?」と驚きながらも、「色あせへんな〜」「新鮮でオモロい！」と手を叩いて爆笑。記念すべき初回ロケで、“一発ギャグ王”の座を確固たるもにした小瀧望が披露した“野草花火”は「これは（やり直しではなく）大成功やったんちゃう？」「リア突と言えばこれやんな」の声が上がるなか、本人は忘れたいけれど他メンバーは「これオレのめっちゃ好きな回や！」「このロケ笑いが止まらんかったもん」と称賛するような名（？）場面が、次々とプレイバックされる。
甲冑（かっちゅう）姿で奮闘した重岡大毅と桐山照史、スロー再生の壁に挑んだ中間淳太と神山智洋のパントマイム、サンバを踊る藤井流星、忍者やラッパーに変身した濱田崇裕（濱＝異体字）など、「いま見てもオモロい」「オレの葬式でこのVTR流してほしい！」と涙を流して笑う場面も飛び出す。
特に、5年前にできなかった“ある挑戦”のリベンジを託された藤井は「ちょっとイヤやな」「マジでなにも（アイデアが）出てこうへん」と弱音を吐きながらも、重岡の「みんなで協力しよう。過去の流星を救おうぜ！」の一言で、メンバー全員が一丸となってサポートに回る。果たして藤井は過去の自分を救うことができたのか。
さらに、濱田が「思い当たることがありすぎる」と苦笑いでうなずくなど、ほかのメンバーもそれぞれの“やり直したい過去”と向き合っていく。
