Snow Man渡辺翔太、人生初ハワイで大絶叫 Snow Manメンバーにお土産のオリジナルボトル作成
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統がMCを務めるTBS系バラエティー『バタバタ買い物バケーション』（後7：00）第4弾がきょう17日に放送される。“ハワイ通”設楽ら芸能人が少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な弾丸旅行。今回は鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）が“1泊26時間”というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”届ける。
【番組カット】楽しそう！パンケーキを食べる渡辺翔太＆川口春奈ら
分刻みのスケジュールの中で、本番組に初参加となるゲスト4人が“ハワイでやりたいこと”、そしてハワイ通の設楽のおすすめスポットを詰め込んだ全16ヶ所をめぐっていく。グルメ、ショッピング、アクティビティなど1泊旅にギュギュっと詰め込んだ超バタバタ旅がスタートする。
今回も「ダイヤモンドヘッド」をバックにスタートしたバタバタ旅。これが“人生初”ハワイとなる渡辺は、「定番を味わいたい！」とハワイの絶景の海をリクエスト。おすすめスポットでハワイの海と初対面した渡辺は、思わず大絶叫（!?）
そして、ハワイならではの絶品グルメも盛りだくさん。鈴木リクエストのかぶりつける特大の骨付き肉や川口リクエストのアサイーボール、そして設楽おすすめの絶品ローカルフードも登場。設楽が「ハワイに行ったら絶対に食べてほしい」とおすすめするウェルカムフードとは。話題のド派手スイーツや憧れのホテルで味わう朝食バイキングにも注目だ。
ショッピングでは、川口がハワイ限定グッズを爆買い。定番のABCストアをはじめ、飯塚リクエストのオリジナルボトルが作れるショップへも足を運ぶ。5人それぞれが旅の思い出に作ったボトルデザインとは。渡辺がSnow Manのあるメンバーへ向けて作ったボトルにも注目。
ハワイならではのアクティビティも満載。鈴木のリクエストで自転車に乗って絶景の夕日スポットへ行くと…とあるハプニングが発生。そして、“人生初”ハワイの渡辺のリクエストは、ウミガメと泳ぐこと。ハワイならではの絶景の海で、無事ウミガメに遭遇できるのか。さらに、人生初のスカイダイビングに挑戦するのは、果たして…。
