『DREAM STAGE』吾妻潤役に中村倫也 キャラクター紹介（1）
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、中村倫也が演じる吾妻潤を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
中村倫也が演じる吾妻潤は、かつて問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”音楽プロデューサー。メンバー個々の素質や個性を活かしながら、型破りな方法で人気アーティストをプロデュースし、かつては「天才」と呼ばれた。しかし、とある事件によって業界を追放され、追い求めてきた「夢」を捨てた。それ以来、諦めの中で生きてきた彼だったが、懸命に「夢」を追うNAZEメンバーの姿に眩しさを感じ始め…。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
中村倫也が演じる吾妻潤は、かつて問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”音楽プロデューサー。メンバー個々の素質や個性を活かしながら、型破りな方法で人気アーティストをプロデュースし、かつては「天才」と呼ばれた。しかし、とある事件によって業界を追放され、追い求めてきた「夢」を捨てた。それ以来、諦めの中で生きてきた彼だったが、懸命に「夢」を追うNAZEメンバーの姿に眩しさを感じ始め…。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。