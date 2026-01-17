マーベル映画でウルヴァリン役を演じるヒュー・ジャックマンは、かつて「実写映画のマーベルヒーローとしての最長キャリア」ギネス記録ホルダーだった。『X-メン』（2000）から『LOGAN／ローガン』（2017）に至るまで、16年にわたって同役を演じた記録だ。

ところが、同記録は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）にて共に再登場したブレイド役ウェズリー・スナイプスに破られてしまう。スナイプスは『ブレイド』（1998）から起算して26年、正確には「25年と340日」としてジャックマンからギネス記録を奪っていたのだ。

「彼をあの映画に登場させたこと、後悔していますか？」英のインタビューでそう尋ねられたジャックマンは、「してますよ！もし知っていたら、彼を出禁にして、追放していたのに！」とノリノリで回答。「脚本から彼を消していたのに！」と悔しがった。

彼から記録を取り戻したい？との問いには「今は、どっちが長生きできるかの勝負ですね」とジャックマン。現在ジャックマンは57歳で、スナイプスの方が63歳と年上なのだが、「正直、ウェズリーに賭けちゃいます」とジョークを加えた。

もっとも、ジャックマンが本当に記録を取り戻す可能性はある。ウルヴァリンは2026年の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』か2027年の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』のいずれかに再登場する可能性が高いと考えられるからだ。もし『シークレット・ウォーズ』に出演すれば、その記録は27年156日に更新され、スナイプスの持つ記録を上回ることができる。ただし、スナイプスのブレイドも『シークレット・ウォーズ』に参戦すれば話は別だが……。

「90歳までこきを使う気だ」VS「後にも先にも、ブレイドは俺1人だ」、果たして勝つのはどっち？