資生堂パーラーから春の限定菓子♡想いを結ぶレトロスイーツ

春は出会いと別れが交差し、気持ちをそっと伝えたくなる季節。そんな想いに寄り添うように、資生堂パーラーから春のギフトにぴったりな限定スイーツが登場します。どこか懐かしさを感じさせるレトロなパッケージと、丁寧に焼き上げられたお菓子のやさしい味わいは、贈る人の心まで映し出すよう。大切な人の記憶に静かに残る、春ならではの甘い贈り物です♡

個性が光る焼き菓子ビスキュイ

「ビスキュイ トロワ」は、かたちや厚み、香りや食感まで細やかに作り分けた焼き菓子の詰め合わせ。価格は702円、8枚入りで、ヴァニーユ3枚、カネル3枚、シュクレ2枚をセット。

ヴァニーユはマダガスカル産ヴァニラの芳醇さが広がり、カネルはシナモンの香りが軽やかに漂います。

シュクレはアーモンドプードル入りの生地にザラメ糖をまとわせた、ザクッとした食感が印象的。小さな一箱に、豊かな表情が詰まっています。

苺香る春色マカロン

「マカロン フレーズ」は、福岡県産あまおう苺のピューレを生地とクリームの両方に使用した贅沢な一品。価格は1,620円、5個入りです。

外側はさくっと、中はしっとりとした食感が特長で、苺のやさしい甘さとバニラビーンズ入りクリームのコクが調和。春の空気に似合う、軽やかで芳醇な味わいが楽しめます。

心をくすぐるレトロな装い

ノスタルジックなラッピングも、この春限定スイーツの魅力のひとつ。「ビスキュイ トロワ」には蝶々、「マカロン フレーズ」にはうさぎが、パッケージのどこかにそっと描かれています。

ふと笑みがこぼれる遊び心は、贈る瞬間をより温かなものにしてくれます。

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*こちらの情報は2026年1月13日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

春の想い出に寄り添う甘さ

資生堂パーラーの春限定スイーツは、味わいだけでなく、包みを開く瞬間まで大切にした贈り物。

「ビスキュイ トロワ」と「マカロン フレーズ」は、人生の節目や久しぶりの再会にそっと寄り添い、言葉にできない気持ちを甘さに託してくれます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる一品。この春、心に残るひとときを届けてみてはいかがでしょうか。