「贅沢をしているわけではない。なのに、孫への祝い金一つで躊躇してしまう……」こうした生活困窮ではないが、心理的な余裕がないという悩みを抱えるシニア女性が急増しています。かつての「夫は外で働き、妻は専業主婦として家庭を守る」という昭和の標準モデルは、人生100年時代といわれる現代において、特有の年金格差と将来不安という形で影を落としています。本記事では合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が、山田和子さん（仮名）の事例から、老後を「耐える時間」から「納得できる時間」へ変えるための、資産との向き合い方を考えます。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。

67歳女性、年金支給日に突きつけられる現実

都内近郊のマンションに暮らす山田和子さん（仮名／67歳）は、少し前に初孫が生まれました。長男夫婦から送られてきた写真を見て、思わず頬が緩みます。

「おばあちゃんらしいことの一つや二つくらいしてやりたい。少しでもお祝い、包んであげたいわよね。なにか買ってあげられたら……」

そう夫に話しながらも、和子さんの表情はどこか晴れません。理由ははっきりしています。年金支給日に記帳する通帳の残高が、あまりにも心許ないからです。

和子さんの夫（68歳）は元会社員。現役時代は中堅企業に勤め、定年まで働きました。和子さん自身は、社内結婚だったため当時の慣習に従って寿退社。その後は、専業主婦として家庭を守り、子育てが一段落してからは、パートで家計を支えてきました。

現在の年金は、夫婦合わせて月額約22万円（手取り）。住宅ローンは完済していますが、固定資産税や管理費で月3万円、医療費や通院の交通費で2万円、その他の生活費で16万円ほど……。月末には数千円しか残らない、というのが実情です。貯蓄は現役時代にコツコツ積み上げたものが約600万円ありますが、将来の介護や医療を考えると、簡単に取り崩す勇気は持てません。

「私たちの世代って、贅沢はしていないと思うの。旅行もほとんど行かなかったし、ブランド物も持っていない。それなのに、孫のお祝い一つで悩むことになるなんて……」

和子さんが感じているのは、単なる金銭的不安だけではありません。“祖母として当たり前にしてあげたいこと”をためらわなければならない自分への、やるせなさでした。

「夫は働き、妻は支えた」60代後半女性が直面する年金の現実

和子さんと同じ60代後半の女性には、同じような境遇の人が少なくありません。結婚を機に仕事を辞め、家庭を守ることが当たり前だった時代を生きてきた世代です。

家計の柱はあくまで夫。妻は家庭を回し、必要に応じてパートで補う──それが「普通」であり、「正しい」とされていた時代でした。その結果、夫婦の年金額は夫の厚生年金が中心になり、妻自身の年金は基礎年金がほとんど、というケースが多く見られます。

制度上、それは設計どおりといえるでしょう。しかし問題は、生活者の実感とのズレです。夫婦で必死にやりくりしてきた。家族のために我慢してきた。老後はもう少し余裕があると思っていた──。こうした思いと、実際の年金額とのギャップが、老後に入ってから静かに効いてくるのです。

さらに女性の場合、「自分が長生きしたらどうなるか」という不安も重なります。夫が亡くなったあとの年金水準、医療・介護費の増加──。通帳を前に溜息が出るのは、数字以上に、先が見えない不安があるからかもしれません。

「いまさら遅い」と思う前に…67歳からでもできる現実的な見直し

和子さんのようなケースで大切なのは、「もう手遅れだ」と諦めてしまわないことです。魔法のように状況が一変する方法はありませんが、一度きちんと確認してみる価値のあることは、いくつもあります。

たとえば、夫婦それぞれの年金が、どこから・いくら支給されているのか、正確に把握しているでしょうか。特に多いのが、「だいたいこのくらいもらっているはず」という曖昧な感覚のまま、生活を続けてしまっているケースです。数字を正面から見るのは勇気が要りますが、見ないまま時間が過ぎるほうが、実はリスクが大きいのです。

和子さんは最近、夫と一緒に家計の整理を始めました。年金や貯蓄を見直すなかで、「家の中も一度整理しておこう」と思い立ったのです。もしものとき、子どもたちが困らないように──そんな気持ちからでした。

押し入れやタンスを整理していると、小さな桐の箱が出てきました。中に入っていたのは、20年以上前に亡くなった母が遺してくれた記念金貨。母が元気だったころ、「いつか役に立つときが来るから」といって、和子さんに託してくれたものでした。当時の評価額は50万円ほどだったと記憶しています。

「そういえば、お母さんがくれたものね……」

タンスの引き出しの奥にしまい込んだまま、すっかり忘れていました。試しに価値を調べてみると、現在では400万円を超える評価額になっていることがわかりました。思わぬ発見に、一瞬、気持ちが明るくなります。

「これがあれば、孫のお祝いくらいは……」

しかし、和子さんはすぐに考え直しました。これは、母が残してくれた最後の贈り物です。「いつか役に立つときが来る」という言葉を思い出すと、いますぐ使ってしまうのは違う気がする──。

それに、この金貨を換金してしまえば、本当になにもかも使い切ってしまう気がする。もしものときのために、取っておいたほうがいいのではないか。

「持っていても、知らなければ意味がない。でも、知ったからといって、すぐに使ってしまうのも違う気がするのよね」

“本当に必要なとき”が訪れるまで

老後の安心は、新しい対策を始めることだけではありません。すでにある資産を把握していないこと自体が、不安を大きくしている場合も少なくありません。一方で、「あるから使う」ではなく、「なんのために、いつ使うか」を考えておくことも大切なのかもしれません。

和子さんはいいます。

「全部を我慢する老後じゃなくて、できる範囲で“おばあちゃんらしいこと”ができたら、それでいいのよね。この金貨は、お母さんがいっていた“本当に必要なとき”まで取っておこうと思うの」

初孫の誕生をきっかけに抱いた違和感。それは、これからの老後を考え直すためのサインなのかもしれません。

あなたの通帳や、家の中に眠っているものは、いまどうなっていますか。そして、それを「いつ、なんのために使うか」を、一度考えてみる──それだけでも、見える景色は変わるかもしれません。

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表