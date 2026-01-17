「『みんな、お正月料理食べてるのに俺だけもらえないんだ』と拗ねています。（kare wagayade no.1 takai NIKU kutteru）」



【写真】「ふん！」いじけて背を向けるさん歩くん

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、Xで爆笑を誘っています。投稿したのは、Xユーザー・ぽっぽっぽー SANPOさん（@sanpo_yamanpo）。写っているのは、食卓を囲むお父さんの横で、背を向けたままじっと固まる秋田犬の「さん歩」くん（7歳・男の子）です。



お父さんが様子をうかがうように視線を向けているものの、さん歩くんはその気配を察してか、かたくなにこちらを振り返ろうとしません。どうやら、みんなと一緒にお正月料理を楽しめないことに、すっかり機嫌をそこねている様子…。



しかし、投稿文の末尾に隠し文字のように添えられたローマ字が、この光景に思わぬオチを加えています。実はさん歩くん、家族の誰よりも先に、しかもいちばん高級なお肉を食べ終えた後だったのです。このギャップに「かわゆい〜！」「スネ子さん」などの声が相次ぎ、投稿は1.1万件を超える“いいね”を集めました。当時の状況について、詳しくお話を伺いました。



「まだ食べたい！」 この後の展開は…？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「さん歩の食後に人間でご飯を食べていたところ、寝床からやってきて父に『ご飯を分けろ』とねだりましたがもらえず、ふてくされてそっぽを向きました。ちなみに、ふだんから人間よりもいい肉を食べていて、この日もいつものフードにくわえて1番高い肉を食べ終えた後のことです」



ーーこの光景を目にした感想は？



「『1番いい肉、食べてるのになぁ』と家族で笑っておりました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ふてくされたまま、自分の寝床に戻っていきました」



ーーふだんはどのような性格ですか。



「秋田犬らしく、日中は自宅警備に勤しんでおり、家から見える橋を人が通ると吠えていて、庭に来た熊や散歩中に出会った熊を追い払ったこともあります。しかし怖がりな面もあり、雷地震が発生すると、家のリーダーである母のそばにいないとあたふたと落ち着かなくなります」



この何とも言えない“背中で語る姿”に、リプライ欄は一気に和やかな空気に包まれました。



「イジケーヌ」

「撫でたい背中（萌）」

「かわゆい〜！ かわいすぎ〜」

「かわいそうだけどかわいい」

「なんてかわいすぎるスネ子さん」

「でっかいネコに見えなくもない」

「おりこうにしてたらもらえると思います」

「みんなでめでたそうなもの食べてるのにワン」

「『一杯やるか？』と声かければ、きっと振り向く（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）