【リコール情報】モバイルバッテリーで膨張報告あり。安全確保のため回収へ。Bigblue Techの製品
Bigblue Tech製の「X tormモバイルバッテリー」が、製品の膨張やPSE表示の欠落により回収・返金の対象となっています。お手元に対象製品がないか、ご確認ください。
【画像】実際の製品＆リコール詳細
「X tormモバイルバッテリー」
型番：XR105
販売期間：2025年3月18日〜6月30日
対象台数：258台
安全上のリスクを避けるため、対象製品を所有している場合は速やかに使用を中止し、メーカーの案内に従って対応してください。
消費者庁の注意喚起特集消費者庁のリコール情報サイトでは、モバイルバッテリーに関する注意喚起の特集を掲載しています。消費者自身が使用している製品のリコール情報や製品情報を確認することを促すものです。事故を未然に防ぐため、公式サイトなどで定期的に確認する習慣をつけましょう。
