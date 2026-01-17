Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ここ数年（特に去年）一気に盛り上がりを見せているスマートグラス業界。今年はいよいよGoogleがスマートグラスをリリースするのでは？と期待が高まっています。

そんな中、RedditユーザーがGoogleのあるコードからスマートグラスの機能と思われる隠し記述を発見。こんなグラスになりそうだなぁとイメージしやすい機能がいくつか明らかになりました。

会話検出モードやプライバシー保護

RedditユーザーOguie13さんが発見したのは、Androidアプリ開発環境ツール「Android Studio」のAPI カナリアシステムの中にあった、Googleスマートグラス対応アプリに関する記述。

その中にあったのが「Conversation Detection」という会話検出モード。これは、グラスを装着している人が、周りの人と会話中かどうか、それをグラスに搭載されているマイクで検出し、会話中なら通知を切るなど、スマートグラス側が配慮する機能のようです。シンプルで地味な機能ではあるものの、常に装着を念頭におくならば気の利いた機能だといえます。

会話検出モードがあるということは、会話しているかどうかをスマートグラスがずっと聞き耳立てているの？と、プライバシーに不安を感じる人もいるはず。コードをチェックしたネタ元のAndroid Authorityの解説によれば、プライバシー保護のため、会話検出の処理はグラス端末内で行なわれるといいます。音声も画像も可会話データもいっさい外にはでない仕様になっています。

会話検出モードと同じく、使用する場面に配慮しているのがディスプレイのON/OFF切り替え。視覚的機能を必要しない時はディスプレイをオフにし、オーディオ機能のみのスマートグラスとして使用できる仕組みのようです。これ「Displayless」＝画面なしモードと呼ぶようです。

自転車移動やランニングでの装着では、急に画面に通知が表示されると視界が一部妨げられてしまいますが、時と場合によって完全にオフすることで安全面が向上できます。あと、バッテリーもちもよくなりますよね。

その他、3K動画撮影にも対応。撮影時はグラスのプライバシーライトが点灯、これにシールとか貼って隠しちゃうと撮影自体ができない作りのようです。

初代から時を経て

以上、あくまでも隠しコードから見えたことではありますが、これらの機能・仕様を見るとヒシヒシと感じますね。初代Google Glassの教訓が活きているなぁ…と。

2013年に開発者向けに販売された初代Google Glass。すでにその存在を忘れた人、そもそも知らない人も多いと思いますが、プライバシーに関して大きなバッシング、懸念の声が上がった体験が、今回のGoogle Glass第二期にしっかり反映されているようです。

Source: Android Authority