２・５次元アイドルグループ「めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −」が１６日、グループのＹｏｕＴｕｂｅで生配信を行い、登録者数が１００万人になる瞬間をリスナー（ファンの呼称）と見守った。

登録者数が１００万人に到達すると、メンバーは跳びはねて歓喜した。配信では、３月２２、２３日にＫアリーナ横浜でワンマンライブ「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ ２ｎｄ Ｏｎｅ Ｍａｎ Ｌｉｖｅ −ＴＨＥ ＫＩＮＧＳ−」を開催することを発表。コンセプトは「夢を終えた６人が、時代を創る王になる」となった。

リーダーの心音は「（１月に発表予定の新曲の）実写ＭＶからつながるストーリーになっている。今後この６人がどうなっていくのかがライブで見られる。ストーリー仕立てのものにしたい」とライブの見どころを説明。ロゼは「（前回のワンマンライブから）７カ月がたってのライブ。たくさん経験をさせてもらった。成長した僕たちを見せられるのが楽しみだなと思っています」と意気込んだ。

みかさくんは「めておらしかできないライブがある」と自信を見せ、「楽しみに見に来てくれるとうれしいです」と呼びかけた。メルト・ダ・テンシも「緊張せず自信を持ってステージにたてるようになった」といい、「最初はお客さんの顔を見るのが難しかったけど、目を合わせられると思います」とうなずいた。

将来的な目標について、明雷らいとは「１００万人突破して、次の目標としてドーム規模のステージを考えている」といい、ワンマンライブは「まず１歩目だと思う。もちろん絶対成功させたいし、ステラに俺らの第２章の始まりをぜひ見届けてほしい」と気合。心音も「僕らが初めて出会ったところが（先輩グループの）すとぷりさんの東京ドームライブだった。原点にまた戻って６人で立つ夢を追えるのはうれしいこと」とうなずいた。

さらに、ライブのテーマである“王”に関連して、Ｌａｐｉｓは「６人全員の秘めたる思い」として、「グループでトップにいきたいですね」と掲げた。「“王様”ってみんなを引っ張っていくリーダーみたいな立ち位置なんで、ステラを引っ張っていって『ついてきて良かった』と思えるような活動者になりたい。（普段は）あまり強い言葉は言わないけど、６人でトップが取りたいですね」と誓いを立てた。