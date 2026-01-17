ミネアポリスのフライ市長とミネソタ州のウォルズ知事/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米司法省がミネソタ州のウォルズ知事とミネアポリスのフライ市長について、連邦法の執行を妨害している可能性があるとして捜査を行っていることが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。

事情に詳しい関係者がCNNに明かしたところによると、大陪審は捜査の一環で両氏に対する召喚状を発出した。ただし別の情報筋によると、ウォルズ氏の事務所には16日夜の時点で正式な通知は届いていない。フライ、ウォルズ両氏が召喚状を受け取るのがいつになるか、現時点では不明。

司法省はコメントを控えた。

トランプ大統領と政権はこれまで、移民税関捜査局（ICE）捜査員の派遣で起きているミネソタ州の混乱を巡り、州や地方当局の対応を批判してきた。トランプ氏は暴動鎮圧を名目に反乱法を発動して、軍隊を派遣する可能性を示唆している。

ただ、今回の捜査はこうした言辞を一段とエスカレートさせるもので、民主党所属のフライ、ウォルズ両氏の刑事責任を問う可能性をちらつかせている。

ウォルズ氏とフライ氏はいずれも、ミネアポリスで増える連邦要員の活動を公然と非難しており、フライ氏は連邦捜査官に向けて「ミネアポリスから出て行け」とのメッセージを公に発した。

ウォルズ氏は捜査の情報が事実かCNNに確認しなかったが、連邦政府は「司法制度を武器として利用し、政敵に脅しをかけている」と非難。「危険で権威主義的な戦術」だとの認識を示した。

ブランチ司法副長官は14日、州内の混乱の責任は民主党の2人にあると非難し、両氏に対する措置を講じると言明していた。

ブランチ氏はX（旧ツイッター）で「ミネソタ州で起きている反乱は、無能な知事と最悪な市長が法執行当局への暴力を助長した直接の結果だ」と言及。「不快だ。ウォルズとフライ、私はお前たちのテロ行為を必要なあらゆる手段で食い止めることに専念している。これは脅しではない。約束だ」としている。