お笑いコンビ・霜降り明星の粗品氏が、昨年の大みそかに自身のYouTubeチャンネルで一年を振り返る「2025年ありがとう」と題した動画をアップ。その中で、2025年に自身の借金総額が1億円の“大台”を突破したことを報告した。

粗品氏はギャンブル好きが高じて、YouTubeチャンネル上でも頻繁に“賭け事”を行っている。こうしたギャンブル資金や税金のやりくりのために、粗品氏は所属する吉本興業のグループ会社である「よしもとファイナンス」をはじめ、知人、先輩、後輩芸人など複数人からお金を借りる「多重債務」状態にあるという。

一方で、泣く子も黙る“お笑いエリート”でもある粗品氏。2025年7月時点での報道では、よしもとファイナンスから5600万円の無担保融資を受けており、その借入額から最低でも年収1億7000万円以上ではないかといわれている。

個人で粗品氏に貸しつけている人も、粗品氏の返済能力を疑わず、粗品氏の繰り広げる「マネーエンタテインメント」に“投資”している感覚なのだろう。これまで何度も完済と借り入れを繰り返しているようだが、いわゆる“金銭トラブル”のうわさは聞かない。

しかし、これは圧倒的な稼ぎと信用がある粗品氏だからこそ成立する話だ。もし一般人が1億円の負債を抱えれば、それは単なるトラブルでは済まされず、即座に「生活破綻」を意味するだろう。

万が一、借金が膨らみ自力での返済ができなくなった場合、現実的にはどのような解決策が残されているのか。そして、そこにはどんな“落とし穴”があるのだろうか。

「借金が返せない」その時どうする？

借金（債務）を減らす方法として、まず挙げられるのが「任意整理」である。

任意整理とは、返済・支払いが難しい場合に、債権者（貸金業者・信販会社・債権回収会社等）と交渉して負担を軽減する手続きのこと。交渉次第では、利息・遅延損害金をカットし借金の総額を減らしたり、返済スケジュールを見直したりできる。

ただ、借金の総額が大きいと、任意整理は利用できないこともある。目安として、利息分を除き3～5年での完済ができない場合には任意整理ではなく、個人再生か自己破産を行うことになる。

このうち個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで借金を減額し、残りを3年かけて分割返済を行うもの（※住宅ローンは除く。特別の事情がある場合には最長で5年延長）。個人再生のメリットは、持ち家を残したまま借金を整理できる点だ。

もう一方の自己破産は、裁判所へ申し立て「免責許可」を受けることで、借金の返済義務をなくしてしまうことができる手続きだ。しかし、持ち家などの高価な財産は処分される。

こうした借金を減らす方法は「債務整理」と呼ばれている。特にその“最終手段”として位置付けられている自己破産は借金がゼロになる“魔法のような”制度だ。

しかし、「返せなくなったら債務整理をすればいい」と考えるのは、あまりに危険な“ギャンブル”である。債務整理を行えばいわゆるブラックリストへの登録や、連帯保証人への支払い請求が生じることもある。

さらに、浪費・ギャンブルでの借金では、自己破産は原則として認められない。

「自己破産」を選択すれば人生逆転…とはいかない現実

破産法252条1項4号では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責“不許可”事由として定めている。

つまり、競馬やボートレースに全額突っ込むような「粗品流」の借金理由は、裁判所から「借金をゼロにする資格がない」と判断される可能性が高い。

もっとも、実際には「裁量免責」といって、裁判官の判断で例外的に破産が認められるケースもある（破産法252条2項）。

しかし、それを認めさせるためには「二度とギャンブルはしない」という猛省や、生活再建への具体的な努力を裁判所に見せなければならない。さらに裁判所が選任する「破産管財人」へ予納金を支払い（数十万円～）、生活が改善したことを証明するために、毎月の収支表を提出する必要もあるのだ。

粗品氏は“例外”

「1億円の借金」を笑い話にできる粗品氏のケースは、あくまで芸能人という立場で入金力や返済能力があること、借金がコンテンツの“ネタ”になることなど、特殊な条件下でのみ成立している金銭循環に過ぎない。

多くの人にとって、浪費・ギャンブルによる多額の借金は、法的な救済手段さえ失いかねない危険な行為である。脳汁が出るような“ギャンブル”は粗品氏に任せ、私たち一般人は冷静なマネープランを維持すべきだろう。