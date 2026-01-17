村重杏奈 （C）ORICON NewS inc.

　タレントの村重杏奈（27）が17日、自身のSNSを更新。幼少期に撮影された“親子”ショットが話題を呼んでいる。

　村重は「お父さん腹話術してますか？と言われた幼少期の写真」と書き出し、父親との2ショットをアップ。そこには笑顔でほほ笑む父親の一方、色鮮やかな着物を着飾りながらも、真顔でカメラを見つめる村重の姿が。親子のサイズ感の違いが、独特な雰囲気を醸し出している。

　この投稿には「めっちゃお人形さんみたいだね」「しげパパめっちゃイケメン」「赤ちゃんの顔がリアルで怖いw」「もうこの段階で仕上がってる…」「家族アルバムに永遠に残る“伝説の一枚”」との反響が寄せられている。