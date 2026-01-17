株式会社ispaceは2026年1月16日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が実施する「宇宙戦略基金事業」の第二期公募において、「月極域における高精度着陸技術」のテーマで採択されたと発表しました。これに伴い、同社は2029年の打ち上げを目指す「ミッション6」に向け、新型の月着陸船（ランダー）の開発を正式に開始します。

今回の採択により、ispaceは最長で5年程度、最大200億円の助成を受け、難易度の高い「月南極エリアへのピンポイント着陸」と、通信中継衛星を用いた「極域での活動支援」に向けた技術開発を加速させます。

【▲ ispaceホームページより引用（Credit: ispace）】

月南極に眠る水資源を目指して

月面には、大量の水資源が氷の状態で眠っていると考えられています。特に注目されているのが、月の南極付近にある「永久影（えいきゅうえい）」と呼ばれる、太陽の光が全く当たらない深いクレーターの内部などです。

この氷を将来的にロケットや宇宙機の燃料として活用するため、ispaceはこれらの地点へ正確に降り立つ「高精度着陸技術」の実証を目指します。

2029年の「ミッション6」では、2028年の「ミッション4」で使用予定の大型ランダー「シリーズ3（仮称）」をさらに発展させた機体を開発します。ごつごつとした岩や急斜面が多い南極エリアへの着陸を成功させることで、将来的には「縦孔（Lunar Pit）」と呼ばれる地下空洞の入り口など、これまで着陸が難しいとされていた複雑な地形へのアクセスも可能にする計画です。

「越夜」技術と通信インフラ構築へ

ミッション6では、着陸技術だけでなく、月面での活動時間を延ばすための取り組みも行われます。

これまでのミッションでは、ランダーの活動期間は太陽光が当たる「昼」の間（地球時間で約14日間）に限られていました。しかしミッション6では、日照条件が特殊な南極域の特性を活かし、14日間以上の長期運用を目指します。これは、マイナス170度以下にもなる過酷な月の夜を耐え抜く「越夜（えつや）」技術の確立に向けた重要なステップとなります。

さらに、ランダーと同時に月周回軌道へ投入される「通信中継衛星」は、着陸ミッションが終了した後も軌道上に留まり、長期間にわたって通信インフラとして機能する見込みです。ispaceはこれを足がかりに、月の裏側を含めた通信網の構築や、データのあずかり・中継サービスの提供も視野に入れています。

ispaceの袴田武史CEOは今回の決定を受け、「地球と月がひとつのシステムとなり、宇宙インフラを軸とした経済圏が人々の生活を支える。月での水資源探査は、その実現に向けた出発点です」とコメントしています。

文・編集／sorae編集部

