女子プロレスラーの凛（32）が、初めての動物園ではしゃぐ2歳の長女・寿々ちゃんの様子を公開した。

【映像】凛、“そっくり”と話題の長女の顔出しショット（複数カット）

2023年8月、タレント・北斗晶（58）の長男・佐々木健之介（27）との間に第1子となる長女・寿々ちゃんが誕生していた凛。

ブログではたびたび、寿々ちゃんの顔出しショットを投稿しており、「凛ちゃんに似てますね」「本当にそっくりで可愛い」などと話題になっていた。

凛、初めての動物園ではしゃぐ寿々ちゃんの様子を公開

2026年1月14日の更新では、「寿々初めての動物園。園に入った瞬間から、走り回ってとっても楽しそうでした」と動物園を訪れたことを報告。

「映像でしか見たことなかったから、本物のゾウさん見た瞬間大喜び。すーたんはカワウソ見た瞬間、指さしてねじゅみ…ねじゅみって言ってた 楽しくて大はしゃぎの寿々。続いてはキリン、動物に癒やされた日でした」と、初めての動物園を満喫する寿々ちゃんの姿を見せている。

この投稿にファンからは、「動物園デビューおめでとう！」「寿々ちゃんかわいすぎる」「寿々ちゃんと一緒に、楽しい時間を過ごせるのは、幸せですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）