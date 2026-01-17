勝ちたい思いが前面に出たナイスプレーに、周囲も脱帽だ。元AKB48の大家志津香が、劣勢の局面から勝負を仕掛けてポットを奪い取る場面に、視聴者から大きな反響が集まった。

【映像】元AKB48大家、“勝率3%”からの大逆転

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1月10日に放送。

予選ではAKB48時代の後輩・篠崎彩奈に敗れ、敗者復活戦に回った大家。「ボッコボコに後輩にやられたので、上がってやり返すしかない」と気合十分。この場面では、大家がハートとダイヤの「KQ」で参戦。濱家隆一（かまいたち）はスペードとクラブの「Q10」、アントニー（マテンロウ）はハートとダイヤの「43」、岡野陽一はハートとクラブの「A2」で加わった。

フロップはダイヤの「7」、クラブの「A」、ハートの「5」。岡野がトップペアで主導権を握る一方、大家は明確に不利な状況。ここで大家は2000点をベットし、岡野とアントニーがコール。濱家はフォールドした。

ターンはハートの「J」。状況は依然として厳しいままだったが、アントニーがチェックしたのを見て、大家は勝負を決める構えだ。次の瞬間、6000点を強気にベット。これに優勢だったはずの岡野がフォールドを選択した。

勝負はアントニーとの一騎打ち。アントニーも苦笑いを浮かべて、熟考の末にフォールド。大家が一気呵成の攻めで6800点のポットを獲得した。別室で観戦していたプレーヤーからは「大家さんすごい！」「気合入ってるなぁ！」と称賛の声が上がり、視聴者からも「3%からまくるか？」「まくったー」「ナイスベット大家」と驚きと賛辞のコメントが相次いでいた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

