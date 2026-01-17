オランダ１部ＮＥＣナイメヘンのＦＷ塩貝健人（２０）がドイツ１部ボルフスブルクに移籍することで合意したと１６日、ドイツ「スカイスポーツ」など各メディアが報じた。今後、メディカルチェックを受けて、正式契約を結ぶ見通し。移籍金は１０００万ユーロ（約１８億３０００万円）とみられている。

２０２４年に慶大所属のまま特別指定選手としてＪ１横浜Ｍでプレーし、同８月にＮＥＣに加入。今季リーグ戦は１２試合出場で７ゴールをマークしている。オランダメディア「ＶＰ」は「塩貝はリーグで最も効果的なストライカーとして頭角を現した。１２試合に出場し、１１試合は交代出場で７得点を挙げた。これは５２分ごとに１ゴールを記録している計算になる」と伝えた。

またＮＥＣにとって移籍金１０００万ユーロは昨夏にイングランド・プレミアリーグのサンダーランドに移籍したＧＫロビン・レフスの１０５０万ユーロ（約１９億２０００万円）に続くクラブ史上２番目に高額となる移籍金となった。

ボルフスブルクでは過去にＭＦ長谷部誠やＦＷ大久保嘉人がプレー。塩貝にとっては５大リーグ進出でステップアップを果たしたと言えそうだ。