電子コミック『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』、第1話がTTFCで会員読み放題配信スタート 惑星ブレキに帰還した玄蕃を描く完全新作エピソード
東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年企画の一つ、電子コミック『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』の第1話が、あす1月18日0時よりTTFCにて会員読み放題配信開始となる。
【写真】『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』より本編シーン
『爆上戦隊ブンブンジャー』の電子コミック第2弾で、完全新作エピソードを描く本作は、ゲンバード・デ・リバリー二世（＝振騎玄蕃）が故郷の惑星ブレキに帰還。『ブンブンジャー』の前日譚（たん）を描いた『formation lap 始末屋 オブ ギャラクシー』に登場したアジロも登場する。
ハシリヤンの陰謀により、故郷である「惑星ブレキ」と「家族」を奪われてしまった銀河通販王デ・リバリーの若旦那ゲンバード・デ・リバリー二世（＝振騎玄蕃）。たった1人地球に流れ着いた彼が、時を経て、ブンブンジャーの仲間とともに故郷と家族を取り戻すため「惑星ブレキ」に帰還する―。
電子コミック『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』第1話は、TTFCにて1月18日0時より会員読み放題配信開始。以降は毎月第3日用0時配信予定。
【写真】『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』より本編シーン
『爆上戦隊ブンブンジャー』の電子コミック第2弾で、完全新作エピソードを描く本作は、ゲンバード・デ・リバリー二世（＝振騎玄蕃）が故郷の惑星ブレキに帰還。『ブンブンジャー』の前日譚（たん）を描いた『formation lap 始末屋 オブ ギャラクシー』に登場したアジロも登場する。
電子コミック『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』第1話は、TTFCにて1月18日0時より会員読み放題配信開始。以降は毎月第3日用0時配信予定。