【しまむらのアウター】が40・50代にドンピシャ！「ボトムス選ばない」「今っぽく見える」

「手持ちのアウターが、なんだか今っぽく見えない」そんな悩みを抱えている40・50代におすすめしたいのが、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の商品です。淡色の中綿ジャケットやボア × キルティングの切り替えコートは、パンツにもスカートにも合わせやすそうなうえ、羽織るだけで今っぽさを演出できそう。着こなしと合わせて、チェックしてみて。

ラフ見え回避が叶うすっきり中綿ジャケット

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コート」\3,289（税込）

カジュアル見えが気になる中綿ジャケットも、すっきりとしたシルエットなら大人の装いに無理なくマッチしそう。フード部分が取外し可能なのもうれしいポイントです。外せばマフラーなどの小物も合わせやすく、気分によって楽しめそう。腰にかかるくらいの丈感とクリーンな色味で、カジュアルなデニムパンツはもちろん、きれいめスカートとも相性がよさそう。シンプルなデザインなので、デイリーからお出かけまで重宝するかも。

中綿ジャケットでつくる肩の力が抜けた休日コーデ

中綿ジャケットを主役に、肩の力が抜けた雰囲気を楽しむ休日コーデ。クリーンな淡色アウターに襟付きニットトップスを合わせることで、きちんと感をキープ。スカートのシルエットが女性らしさを引き寄せています。足元はボリューム感のあるシューズで、リラックス感をプラス。気負わず過ごしたい日のお出かけや、近場への外出に取り入れやすく、無理なく真似できそうです。

ボア × キルティングでこなれ感をオン

【SEASON REASON by Lin.&Red】「キルトボア切り替えコート」\2,189（税込）

ボア素材とキルティングを組み合わせたアウターは、季節感を高めつつ、周りと差をつけられそう。表情のあるボアがやさしげな印象を演出し、袖のキルティングが全体を引き締めています。大きめのサイドポケットがさりげないアクセントに。さっと羽織るだけでサマになり、デニムパンツやロングスカートなど幅広いボトムとマッチしそうです。

リラックスコーデもほどよく引き締まる

ボアコートを主役に、肩の力が抜けた雰囲気を楽しむ休日コーデ。インナーやボトムは落ち着いたトーンでまとめることで、ラフ見えを回避。ニット帽やスニーカーを合わせると、リラックス感のある着こなしに仕上がりそうです。シンプルなコーデに羽織るだけで、今っぽさを演出できそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase