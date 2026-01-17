岩井明愛がインスタグラムを更新

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。昨季、米ツアー初優勝した岩井明愛（Honda）がスポンサー企業から2000万円を超える高級車の納品を報告し、ファンの注目を集めている。

妹・千怜と白く輝く一台と並んだ。

明愛は16日にインスタグラムのストーリーを更新。スポンサー契約を結ぶHondaから「NSX」の提供を受けたことを明かした。姉妹のスタッフが運用するアカウントが高級車との写真とともに「いつもサポートしていただいている Honda様よりNSXを納品していただきました Honda Cars埼玉新都心店の皆様 ありがとうございました！」と投稿すると、明愛が引用の形で報告していた。

同社公式サイトによると、モデルにもよるが2370万円から販売されていた一台。米ツアーで輝いた2人に相応しい高級車にネット上のファンも驚き。「超高級車！！すごい！」「2025頑張ったご褒美ですね」「わ、マジか！？」「憧れの車の一台です」など羨望の声が集まっていた。

明愛は8月のザ・スタンダード ポートランドクラシックで米ツアー初優勝するなど、賞金152万8618ドル（約2億4183万円）を獲得した。一方の千怜も5月のツアー大会で優勝しており、獲得賞金は178万0174ドル（約2億8163万円）。双子そろってのツアー優勝は史上初の快挙だった。



（THE ANSWER編集部）