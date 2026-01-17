大きな野菜天がぎっしり ツユ・天ぷら・蕎麦の三位一体が生むたまらない美味しさ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千歳烏山の蕎麦店『東白庵 かりべ』です。
寒い季節にこそ旨い。王道の天ぷら蕎麦はこうでなくっちゃ
「天ぷら蕎麦を名乗るならば、天ぷらをのせてこそでしょう」と店主の苅部政一さんはにっこり笑った。
別盛りで食べることも増えた昨今だが、熱々をのっけた蕎麦はやはり別物。ツユはスッキリとしていて、細い蕎麦のしゃっきりした食感も絶妙だ。ツユが染みる直前のカリッとしたところをまずはひと口、芋はわざと沈めておこう、なんて作戦が目まぐるしく頭の中を駆け巡る（笑）。
旬の野菜天ぷら蕎麦2200円
『東白庵かりべ』旬の野菜天ぷら蕎麦 2200円 大ぶりの野菜天がぎっしり。ツユが染み入るのを時間差で楽しみたい
種ものが季節の野菜というのもよく、料理が秀逸なこの店だからこそ、天ぷらの揚げ具合も流石のひと言。なすはジュワッと、サツマイモは甘く、れんこんは歯応えよし。
つゆ、天ぷら、そして蕎麦が相乗効果を醸し出す、これぞ天ぷら蕎麦のたまらない醍醐味というやつだ。
『東白庵かりべ』
千歳烏山『東白庵かりべ』
［店名］『東白庵かりべ』
［住所］東京都世田谷区粕谷4-23-19
［電話］03-6879-8998
［営業時間］11時半〜14時(13時半LO)、17時半〜21時(LO)、日・祝：11時半〜21時(20時半LO)※蕎麦売り切れ次第終了
［休日］水
［交通］京王線千歳烏山駅南口から徒歩6分
