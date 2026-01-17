サムスン電子ジャパンは、公式オンラインストア「Samsungオンラインショップ」で、対象スマートフォンを購入すると、ケースや保護フィルムなどの純正アクセサリとリワードポイント最大2万ポイントを還元する。

また、スマートフォン購入とあわせてタブレットやウェアラブルデバイスを同時購入すると、タブレットやウェアラブルデバイスを最大20%割引するキャンペーンを開始した。キャンペーンは2月5日9時59分まで。

対象スマホ購入で純正サクセサリと最大2万ポイント

キャンペーン期間中に、対象スマートフォンを購入すると、保護フィルムやカバーなどの純正アクセサリーをプレゼントする。また、通常のリワードポイントに加えて、1万～2万ポイントを追加還元する。

同時購入でタブレット・ウェアラブルが最大20%割引

対象スマホ 特典 ポイント還元 Galaxy Z Fold7256GB / 512GB / 1TB 純正アクセサリー1点 通常ポイント+2万ポイント Galaxy Z Flip7256GB / 512GB 通常ポイント+1万ポイント Galaxy S25 Ultra256GB / 512GB / 1TB 通常ポイント+2万ポイント Galaxy S25256GB / 512GB 通常ポイント+1万ポイント

対象スマートフォンの購入と同時にタブレットやウェアラブルデバイスを購入すると、タブレットやウェアラブルデバイスを最大で20%割引する。

Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaのキャンペーン

対象のタブレット・ウェアラブルデバイス 割引率 Galaxy Tab S11 Ultra256GB / 512GB / 1TB 10% Galaxy Tab S11128GB / 256GB / 512GB Galaxy Tab S10 FE+128GB Galaxy Tab S10 FE128GB Galaxy Tab S10 Lite128GB Galaxy Watch Ultra（2025） 47mm 20% Galaxy Watch 8 Classic 46mm Galaxy Watch 8 44mm / 40mm Galaxy Buds3 FE

リアル店舗の「Galaxy Harajuku」と「Galaxy Studio Osaka」でもキャンペーンを開催する。キャンペーン期間は1月15日～2月5日まで。

リアル店舗でのキャンペーンは、「Galaxy Z Fold7」、「Galaxy Z Flip 7」、「Galaxy S25 Ultra」、「Galaxy S25」のいずれかを購入すると、対象製品で使える純正アクセサリー1点と、「45W Power Adapter」を1点プレゼントする。

また、対象のタブレットやウェアラブルデバイスを同時購入すると最大で20%割引する。タブレットは10%割引で、対象機種は「Galaxy Tab S11 Ultra」、「Galaxy Tab S11」、「Galaxy Tab S10+」、「Galaxy Tab S10 FE+」、「Galaxy Tab S10 FE」、「Galaxy Tab S10 Lite」。

ワイヤレスイヤホンは20%割引で、対象デバイスは「Galaxy Buds3」、「Galaxy Buds3 FE」。スマートウォッチは20%割引で、対象デバイスは「Galaxy Watch Ultra」、「Galaxy Watch8」、「Galaxy Watch8 Classic」。