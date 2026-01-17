「最大の貢献をする」J１昇格の長崎が元ジャマイカ代表FWを獲得！「機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に、感謝申し上げます」
昨季J２を２位でフィニッシュ。J１昇格を果たしたV・ファーレン長崎は１月16日、デンマークのラナースFCから元ジャマイカ代表のFWノーマン・キャンベルが完全移籍で加入することを発表した。
右ウイングを主戦場とする26歳は、これまで母国クラブやセルビア、デンマークでプレー。初のJリーグ挑戦となるニューカマーは、長崎の公式サイトを通じてコメント。「V・ファーレン長崎への加入、そしてこの新たな挑戦を始められることを、心から嬉しく思います」と喜ぶ。
「私を信じ、この機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に、感謝申し上げます。この信頼は、すごくありがたいものです。いち早くチームに馴染み、新たなチームメイトと会い、クラブの目標達成のために、自分ができる最大の貢献をすることが楽しみです」
攻撃面の強化で期待される１人になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
