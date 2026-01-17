「1階から出火して2階に逃げ遅れがいる」と通報

きょう未明、岐阜県関市で住宅が焼ける火事があり、2人が遺体で見つかりました。

警察は、この家に住む13歳と11歳のきょうだいとみて、身元を確認しています。

きょう午前2時前、関市下之保の無職・森節夫さん(77)の住宅で、「1階から出火して、2階に逃げ遅れが4人いる。2階に煙が充満している」と住人の女性から119番通報がありました。





7人家族のうち13歳と11歳のきょうだいと連絡取れず

消防車8台が出動して消火にあたり、火はおよそ2時間後の午前4時前に消し止められましたが、木造2階建ての住宅およそ78平方メートルが焼けました。焼け跡から、男性と女性の遺体が見つかりました。

警察によりますと、この家には離れもあわせて7人が住んでいて、この火事で節夫さんの孫にあたる、中学生で13歳の三男と、小学生で11歳の長女の2人と連絡が取れていないということです。



また節夫さんと48歳の母親の2人が病院に搬送されましたが、命に別状ないということです。



警察と消防は、遺体は連絡の取れていない中学生の三男と小学生の長女とみて身元を確認するとともに、出火の原因を調べることにしています。