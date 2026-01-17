FC琉球、MF幸喜祐心のチーム離脱を発表…海外クラブへの移籍を前提

FC琉球は17日、MF幸喜祐心が海外クラブへの移籍に向けてチームを離脱することを発表した。



発表によると、幸喜は海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったという。なお、今後については正式に決定次第あらためて発表されることになる。



2005年5月5日生まれで現在20歳の幸喜は、FC琉球U−15、同U−18に所属した経歴を持ち、2020年7月から2種登録選手となり、2022年6月にトップチームデビューを飾った後、2024年より正式にトップチームに昇格した。2025シーズンは2025明治安田J3リーグで12試合に出場していた。