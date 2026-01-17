ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。公式ブランドアンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats」の人気スピーカーホルダーを紹介した。

大量のドジャース選手のボブルヘッドとともに、並べられた「Beats Vear」のスピーカーで、リンク先には「beatsbydre」と紹介している。商品は同社と大阪出身のデザイナー「Verdy」のコラボレーションによる限定商品の「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」。米国では昨年8月21日に発売され、日本国内では11月から販売され、販売価格は7万7000円となっている

同社は今月15日に公式SNSで大谷の新ビジュアルやインタビュー動画を公開。新ビジュアルは「歴史に残る2連覇。4度目のMVP。大谷翔平、想像を超えた苑先へ」と記し、巨大化した大谷がハリウッドの街を包み込むようなデザイン。大谷も自身のインスタグラムで“巨大化・大谷”が本拠ドジャースタジアムを見下ろすイメージ画像を投稿していた。