2月28日は「不二家の日」ミルキー75周年記念のエコバッグを配布

不二家洋菓子店は2月28日から、全国の店舗で「不二家の日」キャンペーンを開催する。発売75周年を迎えるロングセラー商品「ミルキー」を記念し、オリジナルエコバッグのプレゼントや限定ケーキを展開する。

■ミルキー発売75周年記念 エコバッグをプレゼント

不二家では、「228（ふじや）」の語呂合わせから、2月28日を「不二家の日」としている。2026年の不二家の日には、税込2,280円以上の会計で「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」を1点プレゼントする。

配布は先着順で、なくなり次第終了となる。なお、税込4,560円以上購入した場合でも、プレゼントは1会計につき1枚まで。

「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」は、収納するとキャンディ形になる遊び心あるデザイン。裏面にはミルキーのロゴとペコちゃんをあしらった。ボールチェーン付きで、バッグの持ち手などに取り付けることもできる。サイズは約高さ485mm（持ち手含む）×幅300mm。

■2月28日発売「不二家の日」限定ケーキ

2月28日には、「不二家の日」とミルキー75周年を記念した限定ケーキも発売する。

◆ストロベリーミルキーマーブルケーキ

苺ミルキー風味のケーキ。上面をストロベリーソースでマーブル模様に仕上げ、スポンジでストロベリークリームと苺果肉入りソースをサンド。練乳入りシャンテリークリームを重ね、ミルキーらしい味わいを表現した。税込583円。

◆苺のシフォンケーキ

ふんわり軽い口どけが特徴のシフォンケーキ。生地の中に苺果肉入りの軽やかなカスタードクリームをしのばせ、上面を苺果肉入りソースとシャンテリークリームで仕上げた。税込583円。

◆ミルキー75thスペシャルケーキ

「不二家の日」とミルキー75周年を祝う限定ショートケーキ。スポンジ、カスタードクリーム、苺果肉入りソース、練乳入りシャンテリークリームを重ね、上面にはチョコレートで「ミルキー」と「Thank you!」のメッセージを描いた。直径約90mm、税込1,728円。

■通販限定セットも予約販売

不二家洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」では、宅配限定の「不二家の日」記念セットの予約販売を実施している。店頭配布と同じ「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」も含まれ、不二家洋菓子店が近くにない人でもキャンペーンを楽しめる内容だ。予定数量に達し次第、予約受付は終了する。

◆不二家の日 わくわくハッピーボックス2026

人気の焼菓子や菓子など全17点を詰め合わせた限定ボックス。税込3,900円（送料別・一律1,100円）。

＜詰め合わせ内容＞

・ミルキーバウムクーヘン 2個

・ふんわりマドレーヌ（ミルク）2個

・ふんわりマドレーヌ（チョコミルク）2個

・チーズタルト 2個

・キャラメルタルト 2個

・フィナンシェ 2個

・カントリーマアム（ミルキー味）1袋

・ピーナッツ＆チョコレート 1個

・ミルキーラスク詰め合わせ 1袋

・【非売品】ミルキーエコバッグ（75thデザイン）1枚

・【非売品】ホーローライクマグ（ミルキーペコ）1個

＜予約・配送情報＞

・予約期間：2026年1月16日11:00〜1月31日23:59

・配送期間：2026年2月28日〜3月2日