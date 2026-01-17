ハワイの自宅で撮影された「B'z」松本孝弘（64）の最新ショットに驚きの声が寄せられている。

【映像】松本孝弘のギターを演奏する姿＆ハワイの自宅での最新ショット

2025年6月11日、公式サイトで体調不良により療養することを発表していた松本。

それから約5カ月がたった11月15日からは、B'zのドームツアーに出演しており、ギターを演奏する元気な姿を見せていた。

松本孝弘の最新ショットに驚きの声

2026年1月15日は、「TUBE」前田亘輝（60）のXに登場。

「SONY Open in Hawaii 10年振りにB'z松本さんにお会いしておうちでビールご馳走になりました。共通の友人SONY MUSIC大竹さんと。かれこれ40年のお付き合いになりますね。3人とも健康でいつまでも友達でいましょう」

この投稿に、「松本さんはハワイにおうちがあるのですね！すごいなぁ〜！」「ちょっと痩せた？」など、様々な反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）