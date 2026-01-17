dazzlin×藤井サチ冬の最新コラボ♡特別な日に映える上品ドレス

「キレイだけど、可愛さもある大人の女性」をテーマに展開するdazzlinから、モデル藤井サチさんとのコラボレーションWinter ver.が登場します。今季で5度目となる人気企画は、冬の特別なシーンに寄り添うオケージョンアイテムが勢揃い。レースやサテンを贅沢に使用したドレスと、上品さと温もりを兼ね備えたコートがラインナップされ、纏うだけで気分が高まるコレクションに仕上がっています♡

華やぎを纏うオケージョンドレス

今回のコラボでは、レースやサテンの質感を活かしたドレス3型が登場。

【藤井サチコラボ】バルーン袖ワンピースは、価格16,500円(税込)、サイズS,M、カラーはアイボリー、グレー。ドット柄と丸みのある袖が女性らしさを引き立てます。

【藤井サチコラボ】ボレロSETサテンキャミドレスは19,800円(税込)、サイズS,M、カラーはアイボリー、グリーン、ブラック。揺れ感のあるサテンとボレロのセットで完成度の高い一着です。

【藤井サチコラボ】チュールレイヤードレースドレスは19,800円(税込)、サイズS,M、カラーはアイボリー、ブルー、ブラック。チュール×レースの重なりが特別感を演出します。

べリエちゃん×piumが降臨。平成女児カルチャーがダークロマンに染まる新作コラボ

冬映えするスタンドカラーコート

ドレススタイルを格上げしてくれるのが、【藤井サチコラボ】スタンドウールライクコート。価格は24,200円(税込)、サイズS,M、カラーはアイボリー、ピンク、ブルーの3色展開です。

スタンドカラーが顔まわりをすっきり見せ、程よいAラインが女性らしい印象に。デザインボタンがアクセントとなり、羽織るだけで洗練された冬の装いが完成します。

発売情報＆注目ポイント

コラボアイテムは2026年1月15日(木)12:00より、公式通販RUNWAYchannelとZOZOTOWNにて販売開始。

ルミネエスト新宿、ルミネ池袋、SHIBUYA109、名古屋PARCO、梅田エスト、福岡ソラリアプラザでも順次展開予定です。

発売前日の1月14日(水)19:00からは、藤井サチさん出演のdazzlin公式Instagramライブも開催され、着こなしのヒントをいち早くチェックできます。

冬の特別な日を彩る一着

クラシカルなムードと今季らしい華やかさを兼ね備えたdazzlin×藤井サチのWinter ver.。フォーマルな場面はもちろん、記念日やお呼ばれなど、冬の大切なシーンに寄り添ってくれるラインナップです。

上品さの中にほんのり可愛さを忍ばせたデザインは、大人の女性の魅力を自然に引き出してくれるはず。この冬は、自分らしく輝ける一着をワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか♡