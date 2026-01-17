オードリー、五十嵐にいか＆小高茉緒の誕生日を笑い交えて祝福
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、15日に放送。YouTube版オフトークでは、ハワイ大で活躍するキッカー（K）松澤寛政のインタビューが紹介され、番組は笑いと驚きに包まれた。
【動画】オードリー、五十嵐にいか＆小高茉緒の誕生日を笑い交えて祝福
NFLプレーオフが佳境を迎える中、YouTube版オフトークでは、アメリカで快挙を成し遂げようとしている日本人アスリートが紹介された。4月のNFLドラフトで日本人初の指名を受ける可能性もある松澤は、今“最もNFLに近い日本人選手”の一人。番組では、オードリーが以前から「一度聞いてみたかった」という質問を、本人に直接ぶつける機会が実現した。
最初の問いは意外なほど肩の力が抜けたものだった。「ハワイで夕日がきれいな場所は？」。これに松澤は迷うことなく「ワイキキ」と回答。だが、続く質問は一転して競技者の核心に迫る。「キックを蹴るプレッシャーに打ち勝つ秘訣は？」。。松澤は、オンとオフを明確に切り替え、試合中のフィールド外ではメンタルトレーニングを重ねていると明かした。「Tokyo Toe」の愛称で知られる松澤は、その強靭なメンタルを武器に今季フィールドゴール26本中25本成功、成功率96.2％を記録。全米にその名を知らしめた。
そんな松澤だが、素顔は大の巨人ファン。「始球式をする」という夢も明かすと、若林正恭がすかさず反応した。「何とかならないの？」。矛先は五十嵐にいかと小高茉緒（※高＝はしごだか）の2人の日本テレビアナウンサーへ。小高アナが「署名活動をしましょう」と提案すると、若林は「五十嵐が（始球式を）やっていたじゃん。次に声が掛かったら、松澤選手に代わってあげて」とコメントし、スタジオの笑いを誘った。
この日はさらに、心温まる一幕もあった。15日は五十嵐アナの誕生日。加えて、この日のハイライトのナレーションとして番組を支え、オフトークにも出演した小高アナも1月6日が誕生日ということで、オードリーの2人からそれぞれ花束が贈られた。花束を受け取った五十嵐アナは「お2人からお祝いしていただける日が来るなんて感激です」とコメント。すると若林は、「（応援している）イーグルスが負けた日に大丈夫かなって、ちょっと複雑な気持ちになると思った」と笑わせる。これに五十嵐アナも「若林さんの一言ですよ。イーグルスおめでとうの言葉が複雑にしました」と応じた。
そこに春日俊彰も加わる。「何よりご両親に感謝だよね。NFLのシーズン中に誕生日があるから、こうやって祝える。私もギリギリ入っているからね。今季のスーパーボウルは（日本時間）2月9日で、私の日だから」。すると、若林が「（春日の親が）狙ったらしいよ。“逆”スーパーベイビー」と返すと、春日は即座に「逆なんかないんだよ」とツッコミ。春日のツッコミは、プレーオフさながらのキレのある速さだった。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
