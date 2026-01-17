年金だけでは暮らせない、老後はどうなるのか……そんな不安が広がるなか、若い時から貯蓄を強く意識する人も多く見られます。もちろんお金を準備しておくことは大切ですが、「貯めるだけの人生」は果たして正解といえるのでしょうか？ 今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、資産形成を優先しすぎた藤本さんの事例を通して、「お金の使い方」について解説します。

「老後が不安…」資産形成に熱中、50代前半で4,800万円を突破

藤本克也さん（52歳）は同い年の妻と子ども2人（大学2年生・高校3年生）の4人暮らし。メーカー勤務の会社員で、年収は約850万円です。妻が専業主婦ということもあり、克也さんは「家計の主な責任は自分にある」という自覚を強く持っていました。

住宅ローンは50歳で完済しましたが、これからかかる教育費、そして自分たちの老後資金も考えなければなりません。「家族を路頭に迷わせないこと」が最優先で、40代後半から本格的に資産形成を始めました。

毎月の生活費を削り、ボーナスの大半と給与の一部を貯蓄・投資に回す日々。以前からの貯蓄や、ローン完済後に浮いた返済分を投資に回したこともあり、現在の金融資産は約4,800万円に到達。平均的な同世代と比べれば、相当高い水準です。

しかし、その裏で、家族との距離は少しずつ広がっていました。

妻の不満にも「正論」で向き合い、家族の外出も減少

妻からは、たびたびこう言われていました。

「たまには家族旅行に行きましょうよ」

「子どもたちとの思い出、今しか作れないのよ」

「あなたは家族の時間よりも通帳の残高の方が大切なのね」

しかし、そのたびに克也さんはこう返していたのです。

「今は我慢の時期だよ、近場で十分じゃないか」

「老後の生活に困ってもいいのか？ そうなったら子どもたちにも迷惑がかかるんだぞ」

克也さんは、間違ったことを言っているとは思っていませんでした。むしろ自分の価値観こそが正しく、家族のためだと考えていたのです。

結果として、休日は家で過ごすことが増え、家族で出かける時間は年々減っていきました。克也さんは、何もしない父親だったわけではありません。不安を理由にすべてを先送りにする父親だったのです。

命の危機が教えてくれた「お金の価値」

そんな克也さんに転機が訪れたのは、ある冬の日でした。寒さを感じながら出勤していると、いきなり激しい胸の痛みに襲われたのです。克也さんは倒れ、そのまま救急車で搬送されました。診断は「急性心筋梗塞」。処置が一歩遅れていたら、命を落としていてもおかしくない状態でした。

幸い一命は取り留め、数週間の入院とリハビリを経て職場復帰。数日間、集中治療室で過ごす中で、眠りと覚醒の合間に浮かんだのは仕事のことでも資産のことでもありませんでした。

「もし自分が死んだら、家族は自分との思い出として何を思い浮かべるのだろう」

そう考えたときに答えが浮かばなかったことに、克也さんは強い恐怖を覚えたといいます。運動会や旅行、家族で笑った記憶。そうした場面がほとんど思い出せなかったのです。

お金を使わなかった結果、「守るべき家族との時間」を、自分自身が削っていたことに、初めて気づいたのです。



これまでの克也さんは、「なにかあったときに不安だから」「将来に備えるため」と自分に言い聞かせ、徹底してお金を使わない人生を歩んできました。

しかし、命の危機を目の前にして気づいたのは、「備えること」ばかりに意識を向け、「家族と過ごす時間」を後回しにしてきたという事実でした。

「使わないお金」は人生を豊かにしない

退院後、克也さんはファイナンシャルプランナーに相談しました。老後への不安から支出を抑えてきたことを話すと、こう返されたそうです。

「資産形成としては立派です。ただ、何のために貯めているかという目的が、途中で置き去りになっています」

教育費や老後資金の形成を踏まえても、現在の資産と今後の収入を考えれば、年間50万円程度を家族のために使う余地は十分にあるという試算でした。

お金を使うことは、家計を危険にさらすことではありません。目的を持って使うことこそ、むしろ家族の幸せにつながります。

「目的を持って使うこと」を選んだあとの変化

克也さんは、妻と改めて話し合いました。これまでの考え方を謝るとともに、「これからは一緒に使い方を決めたい」と伝えたそうです。

・年に一度は家族旅行をする

・月に一回の外食を家族のイベントにする

・家族の「今やりたいこと」を尊重する

資産額は以前より増えにくくなりましたが、不思議と不安は減りました。克也さんは「がむしゃらにお金を貯めていたときより、今のほうが家族と一緒にいる幸せを感じている」と言います。

お金は人生の代わりにならない

家族がいる人にとって、お金は「家族を守るための安心の土台」の1つです。しかしそれ自体が目的になってしまうと、人生の価値が失われていきます。

お金は、貯めるためだけにあるのではありません。誰と、どんな時間を過ごすかを選ぶための道具でもあるのです。

克也さんのように、命の危機が教えてくれる前に、その価値に気づける人が増えることを願わずにはいられません。



新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®