格上のSUVのパワートレインをコンパクトカーに

日産は、1月9日から11日に開催された「東京オートサロン2026」において、「オーラNISMO RS Concept」を発表しました。量産モデルである「AURA NISMO」に、「エクストレイルNISMO」のパワートレインを搭載したハイパフォーマンスモデルのコンセプトです。

ベースとなったオーラNISMOもスポーティなエアロを装着していましたが、オーラNISMO RS Conceptは、さらに派手で大きなエアロパーツを装着しています。その寸法は、全長4260mm×全幅1880mm×全高1485mmで、ベースとなったオーラNISMOよりも全長がプラス140mm、全幅がプラス145mm、全高がマイナス20mmというもの。幅広く、低くなっていることがわかります。

全幅が145mmも増えているのは驚きです。相当に高いコーナーリング性能が期待できます。

パワートレインは、前後に2つのモーターを搭載し、それぞれに制御する「NISMOチューンドe-4ORCE」。これもNISMOの手が入っています。フロントに150kW／330Nm、リアに100kW／195Nmのモーターを搭載し、1.5リッターのエンジンで発電するシリーズハイブリッドのe-POWERです。クラス上のSUVボディを走らせるパワートレインですから、コンパクトカーの「オーラ」に載せれば、一回りも二回りもパワフルに走ることでしょう。

レースの現場と市販車の距離を縮める

小さな車体に、格上の強力なパワートレインを積み込んだのがオーラNISMO RS Conceptです。では、なぜ、そんなモデルが誕生したのでしょうか。

ポイントとなるのはオーラNISMO RS Conceptが、そのまま市販車を目指しているわけではないという点です。東京オートサロン2026の日産ブースで会った、日産の担当者が言うには、「日産でレースしかやっていないメンバーが、開発を担当している」と言います。

NISMOのレース部門で、レース向け電動車の先行開発を行っているメンバーが、オーラNISMO RS Conceptを作っているのです。そこで作られたマシンが向かうのはサーキットです。まだ計画も立っていないけれど、スーパー耐久に参戦を検討しているそうです。

現在のスーパー耐久シリーズには、トヨタやホンダ、マツダ、スバルなどの自動車メーカーが先行開発の場として参戦するST-Qというクラスが存在します。そこへ参戦することで、少しずつクルマを仕上げてゆくつもりだというのです。

「スーパーGTのような本格レース車両で電動車を作っても、なかなか市販車にフィードバックができません。ですが、量産車ベースでレースの開発をすれば、レースで培った技術を市販車にフィードバックできます。日産にとってもいいし、お客様にも魅力的になるのではないでしょうか」と開発の担当者は説明します。

本気のレーシングカーを作って、実際にレースで戦って熟成させ、最後に市販車にフィードバックするというのが、オーラNISMO RS Conceptということ。言ってみれば、先鋭化するレースの現場の技術と、市販車の技術の間の距離を縮めるという試みです。

レースの現場で鍛えられたNISMOのコンプリートカーとなれば、その走りにも俄然期待が高まります。

ただし、オーラNISMO RS Conceptはエアロだけのコンセプトカーではありません。市販車へのフィードバックの前に、数年単位のレースで戦う時間が必要です。それでも、できれば、現行オーラのモデルライフ中にフィードバックされることを祈るばかり。期待しましょう。