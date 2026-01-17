＜小学校の卒業式＞袴にスーツ、中学校の制服……服装が自由だと何を着せる？
小学6年生のお子さんをもつママたちの悩みのひとつと言えば、卒業式にわが子に何を着せるか問題かもしれません。制服がある小学校なら悩むこともありませんが、服装が自由な場合はなかなか悩ましい問題ですよね。今回はそのような卒業式ファッションについての疑問です。
『イマドキの小学校の卒業式って自由ですよね。袴スタイルが多いのかな、それとも中学の制服？』
最近の小学校の卒業式の子どもたちは大変華やかな装いが目立ちますよね。そのせいでいらぬトラブルが発生することもあるようですが……。投稿者さんは自分の頃とは違う自由さに少し驚いているようです。
『埼玉県南部在住。袴はクラスに2人とかくらいかな』
『神奈川県だけど、上の子のときは母親が美容師の子が1人だけ袴姿な子がいた。中学校の制服姿の子はゼロ。下の子のとき、袴はいなかったけど私立に受かった子が1人制服だった。うちの子も私立中への進学だけど、制服は着せなくてスーツにした』
投稿者さんが北海道のご出身で、多くが進学する中学校の制服での卒業式に出席していたことから、地域性もあるのかもしれないといった疑問も。しかし、ママたちの声を見ていると、地域差もあるかもしれませんが、どちらかというと学校ごとによって雰囲気が異なる印象も受けました。
中学校の制服は間に合わないケースも
『服装自由と言いながら、暗黙の了解で中学の制服が定型だった。私学進学や転勤で転校の子は、制服ができあがっていないから袴やスーツを着ていた印象がある』
タイミング的に中学校の制服が間に合わないケースもあるようですね。私立への進学をする子は、面接のときに着用したスーツがあるのでそれを着用したという声もありました。面接で着用したスーツともなれば、式典で着用しても問題ないきちんと感がありそうですね。
「袴禁止」の学校も
『袴は少し前にマウント合戦とか着崩れ続出とか、準備できない家からのクレームとか、トラブルがいろいろあったらしく禁止になった』
『以前は袴の子も何人かはいたけど、まだ冷え込む季節でトイレも混みそうだし着崩れてもかわいそうだからって、その数年後、袴は禁止されたって聞いた』
袴姿での卒業式、華やかでいいですよね。しかし、トラブルが多いという話はあちこちで耳にしていたので、なかなか難しいのかもしれません。マウントの取り合いもさておき、着崩れ問題は学校側も対応が大変でしょう。着用している子どもが自分で直せるのならいいですが、そうもいかないケースが大半のようです。先生たちが直してあげられればいいですが、卒業式って先生たちも相当忙しいですよね。そのようなトラブルを考えると、表向きは“服装自由”としていても、禁止にしてしまったほうがいいのかもしれませんね。
中学校の制服着用に関する声
『関西ですが何を着ても自由です。袴でも祭り装束でもゴスロリでもパンクでも。ただ中学の制服を着た人は見たことないですね』
『中学校の制服で卒業式に出るってはじめて聞いた』
小学校の卒業式に、進学する中学校の制服で参加することもあると聞き、驚いているママの声も目立ちました。学校の制服は子どもたちの礼服として扱えますので、卒業式などの式典で着用することは理にかなっていますね。しかし、せっかくなら中学校の入学式ではじめて着用したほうが喜び倍増かな……とも考えてしまいそう。
『うちの小学校は基本、中学の制服は禁止になっている』
『小学校の卒業式だから中学の制服は不可、華美な服装は避け、式典にふさわしい服装で参列してくださいとのお手紙が学校から配られました』
学校側から進学する中学校の制服着用が禁止されているといった声も。詳細については詳しく書かれていなかったので、なぜ学校が禁止するまでの決断にいたったのか、気になるところです。
『男の子は中学の制服のズボンだけ着用して、上はワイシャツにベストみたいな感じだった』
中学校の制服着用が可能であれば、男の子はズボンだけを着用するケースもあるようです。男の子の式典服って少ないですし、スーツも似たりよったりになりがちですよね。それならば、着る機会の少ない礼服のようなものをわざわざ買わずとも、制服を有効活用すればいいというイメージかもしれませんね。ボトムが制服であれば、かっちり感が出せそう。そこにシャツやジャケット、ネクタイや小物などでトップスのおしゃれを楽しめば、男の子も華やかな雰囲気が楽しめそうですね。
地域差・学校によってスタイルはさまざま
『着せるものに悩んだら、上の子がいる保護者とかに聞いたほうがいいと思うよ。住んでいる地域がおなじでも学校によって違うと思う』
ママたちの声を見ていると、本当に学校や地域によってかなり差があるのだと見えてきます。隣の小学校同士でも、片方は中学校の制服が指定なのにもう片方は制服が禁止だとか、袴がOKだったり禁止だったりなど、異なりすぎて混乱してしまいそうです。ここから親のスタイリングまで話が広がることも珍しくないのが子どもの卒入学式ですよね。ですから、先輩ママさんに相談してみるとか、卒業式のとき学校の外からでも雰囲気を確認しておくといいかもしれませんね。