CIAのラトクリフ長官がベネズエラを訪問し、ロドリゲス大統領代行と会談した/Chip Somodevilla/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米当局者によると、中央情報局（CIA）のラトクリフ長官は15日、南米ベネズエラの首都カラカスでロドリゲス大統領代行と会談した。

「カラカスでの会談で、ラトクリフ長官は経済協力の可能性について話し合った。またベネズエラはもはや米国の敵対勢力、とりわけ麻薬密売人にとって安全な隠れ家ではあり得ないと伝えた」と、当局者は明らかにした。

この会談は米紙ニューヨーク・タイムズが最初に報じた。トランプ大統領は今月初めのマドゥロ・ベネズエラ大統領の拘束を受け、米国がベネズエラを事実上「運営する」と明言。特に石油生産においてベネズエラに対する支配権を主張していた。

トランプ氏はベネズエラの政治に関連して同国野党指導者のマリア・コリナ・マチャド氏よりも長年政権内部にいたロドリゲス氏への支持を表明している。マチャド氏は15日、トランプ氏と会談し、ノーベル平和賞のメダルを「贈呈」した。

事情に詳しい関係筋によると、マチャド氏ではなくロドリゲス氏を支持するという政権の政策決定は、マドゥロ氏の排除がもたらす短期的な影響に関するCIAの機密分析に基づいているという。

この極秘の諜報（ちょうほう）資料は上級政策立案者によって委託されたもので、CIAは今後もベネズエラの指導者層に関する同様の勧告を提供し続けるとみられる。複数の関係筋がCNNの取材に対して明らかにした。

CIAはマドゥロ氏の拘束計画にも関与していた。計画に詳しい関係筋がCNNに語ったところによると、CIAは8月の時点でマドゥロ氏の行動パターン、居場所、移動先を追跡するため、ベネズエラ国内に秘密裏に小規模チームを派遣していた。このチームの活動は今月初めに遂行された拘束作戦の確度を高めるのに寄与したという。

作戦に詳しい関係筋がCNNに語ったところによると、当該のチームにはベネズエラ政府内で活動するCIAの情報筋も含まれていた。

米当局者によれば、ラトクリフ氏が今週ロドリゲス氏と会談したのは信頼関係の構築が目的だという。そこには人的情報収集を重視し、CIAへの嫌悪感を抱かせるリスクを低減したいというラトクリフ氏の意向が表れているとされる。