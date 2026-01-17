第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月19日に開幕。名古屋市の「ポートメッセなごや」で1回戦・伊藤匠二冠（叡王・王座、23）ー羽生善治九段（55）、服部慎一郎七段（26）ー青嶋未来七段（30）の対局が始まった。

注目の本戦1回戦では、現在の将棋界をけん引する伊藤二冠とタイトル99期のレジェンド・羽生九段が激突する。伊藤二冠は朝日杯5期目の参戦で、本戦入りは今期が初。一方、過去5度の優勝を誇る羽生九段だが、本戦は7期ぶりの出場となった。両者のこれまでの公式戦対戦は2局で、結果は1勝1敗。昨年7月に行われた第73期王座戦挑戦者決定トーナメント決勝戦以来の対戦となる一戦を制するのはどちらか。振り駒の結果、先手番は伊藤二冠に決まった。

また、同時刻から服部七段 対 青嶋七段戦も行われている。前回ベスト4の服部七段が対するのは、2期連続3度目の本戦出場となった青嶋七段だ。初優勝に向けて、何としてでも初戦突破を決めたいところだ。本局は振り駒で服部七段の先手番に決まった。

各局の勝者は、同日午後2時から予定されている2回戦で激突する。

◆朝日杯将棋オープン戦 持ち時間40分の早指し棋戦。一次予選、二次予選を勝ち抜いた棋士が、シード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う。参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円。前年の第18回優勝者は近藤誠也八段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）