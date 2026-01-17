元プロ野球選手で現役時代は日ハム・巨人・中日で活躍し、2000安打も達成しているレジェンド、小笠原道大さん（52）の長女でタレントの小笠原茉由さん（27）が2026年1月12日、自身のインスタグラムを更新し、誕生日を報告。父・道大さんとの親子ショットも披露した。

「父とツーショットも撮りました」

小笠原さんは、「本日1月12日私事ではございますが27歳を迎えました」と報告し、自身のソロショットと道大さんとの笑顔ショットを投稿。「父とツーショットも撮りました」といい、「誰よりも笑顔を作るのが上手い。毎度のことです」とつづっていた。

「さぁ！本当にあーだこーだ言ってられない年齢です！」と語り、「幸せをお裾分け出来るくらい私自身が幸せでいられるように」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、フレア袖の白ニットを着用。画面に「27」と表示させたスマホを持ち、微笑んでいた。4枚目では、ネックレスをつけ、黒い長袖を着用した道大さんと笑顔の親子ショットを披露している。

この投稿には、「ガッツの笑顔が素敵です」「小笠原選手会長娘にデレデレ」「パパも可愛いですね！！！」「ガッツさんも変わらずカッコいい！！」「素敵な1年になりますように！！」といったコメントが寄せられていた。