実業家・進撃のノアが、誕生日の思い出ショットを披露した。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し「日本時間の誕生日とハワイ時間の誕生日」と題して投稿。今月１２日に３１歳のバースデーを迎え、ハワイで友人らと過ごす様子をストーリーズにアップしていた。

「いつも辛い時も嬉（うれ）しい時も、共に涙流してくれてありがとうございます！本当に出会えた事に感謝しています！一生かけても恩返しできるかわかんないけど、ずっとこれからも笑顔で側に居たいです」と支えに感謝した。

「エースファクトリー」グループ創業者の綾田武司氏のアカウントを紹介したあと、「そして松浦会長！素敵な大別荘にお邪魔させて頂きありがとうございました」とエイベックス・松浦勝人会長にメッセージ。「＃アロハ」とハッシュタグをつけた。

フォロワーからは「ノアちゃん可愛い更新し過ぎてる」「ノアちゃん、絶対に幸せになってね」「楽しそう」の声が寄せられた。

進撃のノアは人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。ヒカルは離婚理由について「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明。結婚から約４か月後の９月中旬にヒカルが「ぼくたちはオープンマリッジ（夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形）として生きていきます。簡単に言いますね。浮気ＯＫです」と報告して話題を集めた。