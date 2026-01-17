バドミントンの試合形式が、これまでの「２１点制３ゲーム」から「１５点制３ゲーム」に移行する。今年の世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）の総会を経て正式に決まる見通しで、選手に与える影響とは−。

◇ ◇

２０２８年ロサンゼルス五輪を見据えたルールの変更が行われる。２５年１２月、日本バドミントン協会がＢＷＦの理事会で「１５点マッチ」が承認されたことを発表した。今年行われるＢＷＦの総会で正式決定する見通しで、日本協会の大野淳事務局長によると、すでに一部国際大会では試験的に導入されているという。

２１点制から１５点制となれば単純に試合時間が短くなり、選手への負担減が見込まれるが、プレーを組み立てる面ではどういう影響が出てくるのか。五輪３大会連続代表で、世界選手権女王の山口茜（再春館製薬所）は「試合も短くなって、体の負担も減ってありがたいと思うけど、１５点制なら最初から飛ばして最後まで（体力が）もつ選手が出てくる。最初に（点差を）離されると思うと、前半から動かないといけないし、負担になるのかな」と、メリットとデメリットを挙げた。

２１点制の現在は、どちらかの選手が１１点目を取った時点で１分間の休憩が設けられている。選手によっては、このタイミングを一つのポイントに、試合を組み立てる選手もいる。１６年リオデジャネイロ五輪女子シングルス銅メダルの奥原希望（東京都協会）は「今は１１点までは様子見の部分がある。それが１５点制だとスタートから１００％（の力）。開始からヒリヒリした緊張感になる。展開は大きく変わるのかな」と分析した。

五輪では、ダブルスで多くのメダルを獲得してきた日本。パリ五輪では女子と混合の２種目で銅メダルを獲得した。池田信太郎強化本部長は「女子ダブルスは、ど根性ラリーと精神力で戦って勝っていくことが日本の強み。男子は長いラリーにフィジカルでついていけないこともある。１５点制（の影響）は、種目によって違うのかな」と見解を示した。

２１点制から１５点制へ。選手の負担減少はもちろん、試合展開がどう変わっていくのかにも注目だ。(デイリースポーツ・谷凌弥)