ロバート馬場、180円でできる“食べる点滴”レシピ 反響相次ぐ「温まるし、たんぱく質もとれて最高」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「朝はこれ！食べる点滴【豆腐脳】一人前180円♪爆速ワンパン朝中華で時間も家計も救済レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】180円でできる！正月明けにぴったり“食べる点滴”レシピ
概要欄では「今回は中華系朝ごはんの定番「豆腐脳」を作りました。聞き慣れないとは思いますが、とてもヘルシーで爆速でできるレシピですので、ぜひ試してみてくださいね。年末年始に食べすぎてしまった方にもおすすめですよ♪」との文言とともに、レシピを公開。
約9分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「美味しいし、温まるし、たんぱく質も取れて最高」「胃がお疲れモードだったのでタイムリーすぎる！ありがたい」などといった感想が相次いで寄せられている。
