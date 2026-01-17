1月16日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「キレイはここから！足元から始める姿勢改善」が紹介されました。

【映像】「スキマ時間にやりたい」蛯原友里も興味津々！自然と身体のラインが美しくなる“足元から始める”ストレッチ

教えてくれたのは、ボディメイクトレーナーの横手貞一朗さん。

都内を中心にファッションモデル、俳優、タレントなど意識の高いクライアントを幅広くサポートしており、美しくしなやかなボディ作りが定評。番組MCの蛯原友里さんの担当もしているのだそう。

横手さんによれば、足は身体を支える土台。ここが柔軟に使えると、自然と身体のラインも美しくなっていくとのこと。

今回は足のセンサーを高めるストレッチを3つご紹介。

まずはかかとにアプローチするストレッチから。

両手で足首を持ち、親指を内側のくるぶしの下あたりに当てます。

そして、内くるぶしからかかとに向かってスライドさせるように力を加えていきます。かかとの骨を離すイメージでやってみましょう。

適度な力加減と鼻呼吸を意識してストレッチすると効果的なのだそう。

片足10回ほどおこなっていきましょう。

続いてのストレッチは、距骨（きょこつ）にアプローチするストレッチ。

距骨とは、足首の内側にある、体重を支える骨のひとつ。足首のスムーズな運動にも重要な骨です。

まずはつま先を伸ばします。なるべく遠くに伸ばすイメージでやるといいのだそう。

次に、足を手前に曲げていきます。かかとをなるべく遠くに離し、指先は手前に反らせましょう。

10回ほど繰り返したらOK。意外と固まっていることが多い足首まわり、しっかりとほぐしてみて。

最後は、指先を柔軟にするストレッチ。

足の指の間に手の指を差し込んで握ります。

握ったまま足首から回しましょう。このとき、かかとと距骨も意識できるとGOOD。

10回ほど回していきます。

逆方向にも回して、しっかりと伸びを感じられたら。

これで足元から姿勢の改善を目指すストレッチはすべて完了！

身体の土台である足元を柔軟にすれば、毎日がもっと軽やかに。みなさんもぜひ試してみて。

番組MCの蛯原友里さんは「しっかりほぐすことで、姿勢だけではなくて体全体のバランスが整うんですね。ストレッチもすごく気持ちよさそうだったし、ぜひスキマ時間に私もやってみたいなと思いました」とコメントしました。