TOHOシネマズ日比谷ほかにて劇場公開中の『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』より、長女メアリーを襲うスキャンダルを収めた本編映像が公開された。

2010年9月の放送開始以来2015年のシーズン6までの全52エピソードをもって幕を閉じた『ダウントン・アビー』シリーズ。2019年に劇場版として復活し、2022年には映画第2弾『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』が公開された。本作は映画第3弾にして完結編となる。

舞台は1930年の夏。イギリス社交界の頂点“ロンドン・シーズン”が開幕し、クローリー家の人々と使用人たちは胸を躍らせていた。しかし、物語は最大の危機を迎える。長女メアリー（ミシェル・ドッカリー）の離婚が新聞に報じられ、時代に冷遇されたメアリーは社交界から追放。さらに、母コーラ（エリザベス・マクガヴァン）の弟ハロルドが、亡き母の遺産の大半を投資で失ったと報告。屋敷の改修費も消滅したことで、ダウントン・アビーは財政破綻の危機に。ロバートからメアリーへの当主継承にも暗雲が立ち込める中、誇り高き彼らが下す“最後の決断”とは。

公開された本編映像では、きらびやかな舞踏会を舞台に、これまで幾多の困難を跳ね除けてきた長女メアリーが、かつてない窮地に立たされる瞬間が切り取られている。新聞によってメアリーの「離婚」が報じられ、伝統と格式を重んじる会場の空気は一変。ホストであるピータースフィールド夫人は、これから来場するコンノート公爵夫妻の名誉を守るため、「離婚した女性を王女と同じ部屋にいさせるわけにはいかない」と断言する。父ロバートや母コーラが憤りとともに抗議するも、夫人はメアリーに対し、全参列者の前で即刻の退場を命じるという非情な「追放処分」を突きつける。

長年にわたり「ダウントンの顔」として社交界に君臨し、常に誇り高く生きてきたメアリーが味わう残酷な屈辱。時代の激動とともに、クローリー家を襲うこの社会的汚名が、一家をダウントン・アビー存続の危機へと加速させていくこととなる。伝統を重んじる父ロバートと、変化を受け入れざるを得ないメアリー。2人が下す“最後の決断”を予感させる決定的な一場面だ。このスキャンダルが、一家の名声とダウントン・アビーの未来にどのような影を落とすのか。波乱の幕開けを予感させる、緊張感溢れる映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）