アニメ化の条件は「すべて監修できるなら」！週刊連載を爆速で描く売れっ子漫画の正体はおばけだった!?【作者に聞く】
「先生、アニメ化ですよ!!」と喜び勇んで担当編集が飛び込んできた。漫画家は担当編集の話は一切聞かず間髪入れずに「断ーーーる!!」と叫んだ。一体なぜか…!?担当編集は「くそー。編集長に何て言えば…」と頭を抱えるのであった…。本作の作者は、「good!アフタヌーン」(講談社)の2024年9号で「峰家の双子は似ていない」が掲載された漫画家・高野准(@takano_66)さんである。高野さんはこれまで講談社が主催する「アフタヌーン四季賞」で数多の賞を受賞している漫画家だ。高野さんに本作について話を聞いてみた。
週刊少年漫画雑誌で連載を持ち、毎週の締め切りをものともせず作品を描き上げる売れっ子漫画家・大葉圭。読者からは「神！」と称えられる存在だが、その正体は人間ではなく“おばけ”。本作「おばけのマンガ家」は、そんな少し不思議で愛嬌のあるおばけ漫画家の日常を描いているシリーズ作品だ。
今回紹介するのは、おばけ先生のもとにアニメ化の話が舞い込むエピソード。嬉しい知らせのはずが、おばけ先生は首を縦に振らない。理由はシンプルで、作品への強いこだわりゆえに「すべて自分で監修できるなら」という条件を出したからだ。週刊連載を抱える漫画家がそこまで関われるのか。アニメ編集長がおばけ漫画家へ直談判に立ち上がる。
本作を手がけたのは、漫画家の高野准さん。高野さんは「おばけ先生は寝なくてもよくて、描くのも早い“スーパーマンガ家”です」と語りつつも、ただ万能な存在として描くのではなく、感情表現には特に気を配ったそうだ。口のないキャラクターだからこそ、目線やポーズで感情を伝える工夫を重ね、「怒ってる時は目が吊り上がってたり、悩んでる時は伏せ目だったり上の方をみていたり、“元人間”という設定なので人間らしさを感じてもらいたいな、と思っています」と制作の裏側を明かしてくれた。なかでも、伏せ目になった瞬間だけまつげがぴょこんと現れる表情は、高野さん自身のお気に入りポイントなのだとか。
今回のエピソードは第6話にあたるが、第1話からまとめて読むことで、おばけ先生という存在の魅力がより深く伝わってくるはずだ。おばけ先生が気になった人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：高野准(@takano_66)
